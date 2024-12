På juldagen den 25 december 2024 har "Vargasommar" premiär på TV4. Tv-serien, som består av sex avsnitt, är baserad på Hans Rosenfeldts roman med samma namn. Han ligger bakom succéserien "Bron".

– Det är ingen spännande “whodunnit” ("vem gjorde det?", reds anm.) för vi vet ju var alla är någonstans och vad de har gjort. "Bron" drevs av nya ledtrådar hela tiden, medan "Vargasommar" mer lunkar på. Jag brukar säga att den är lite lik filmen "Fargo". Vi försöker nå känslan av krypande obehag, utan att behöva ta till biljakter och pistoler, har Rosenfeldt sagt om serien till TT tidigare.

Hans Rosenfeldt. Foto: Christine Olsson/TT

I serien hittas en död varg, med mänskliga kvarlevor i magen, och Haparandapolisen Hannah Wester, som spelas av Eva Melander, kastas in i ett fall som som tycks hänga ihop med en blodig droguppgörelse i Finland. Samtidigt krockar paret Sandra och Kenneth med en bil – innehållandes en mördad man och tre väskor – väskor som yrkesmördaren Kat, spelad av Eliot Sumner, vill komma åt.

En våldsspiral tar ett grepp om den lilla orten och flera händelser visar sig ha kopplingar till Hannahs mörka förflutna.

– Vi är oerhört stolta över att få visa Vargasommar för våra tittare. En högkvalitativ serie med en stark egen röst. Mycket spänning, mystik och en stor dos komiska inslag. En svensk krim på ett sätt som vi inte sett förut, säger Johanna Lind, dramachef på TV4, i ett pressmeddelande.

Eliot Sumner spelar Kat i "Vargasommar" på TV4

Som tidigare nämnt är det den brittiska skådisen Eliot Sumner som axlar rollen som yrkesmördaren Kat i "Vargasommar" och kanske tycker du att Sumner ser bekant ut? Det är inte så konstigt.

Sumner, som är född 1990, har en imponerande karriär bakom sig, med modelljobb, flera storproduktioner och ett förflutet inom musikbranschen.

Nyheter24 har kikat närmare på vad Sumner gjort tidigare.

Eliot Sumner. Foto: Jordan Strauss/AP/TT

Vilka filmer och tv-serier har Eliot Sumner varit med i?

Under de senaste åren har Eliot Sumner medverkat i flera filmer, däribland Bond-rullen "No time to day" från 2021, där Sumner spelade en vakt. Andra filmer där Sumner synts är till exempel "Infinite storm" (2022) och "Pretty red dress" (2022).

Under 2024 medverkade Sumner i den hyllade Netflix-serien "Ripley", där Sumner spelade mot bland andra Andrew Scott och Dakota Fanning.

Andrew Scott, Dakota Fanning och Eliot Sumner. Foto: Chris Pizzello/AP/TT

Eliot Sumners koppling till Sverige

Utöver att synas på vita duken och i tv-produktioner har Sumner som sagt varit verksam inom musikbranschen. Faktum är att Sumner fick skivkontrakt redan som 17-åring och då blev en del av bandet I Blame Coco, som gjorde låtar producerade av den svenske Teddybears-stjärnan Klas Åhlund.

År 2010 släppte de låten "Caesar" med ingen mindre än världsartisten Robyn.

Robyn och Klas Åhlund, som Eliot Sumner jobbat med tidigare. Foto: Niklas Larsson/TT

Eliot Sumner var modell för Miu Miu. Foto: Vianney Le Caer/AP/TT

Som soloartist har Sumner också släppt flera låtar, däribland "Dead arms & dead legs" och "After dark". Under Paris modevecka under hösten 2024 var Sumner också modell för Miu Miu.