Eliot Sumner ålder – hur gammal är skådespelaren?

Eliot Sumner föddes den 39 juli 1990, vilket innebär att Sumner fyller 35 år under sommaren 2025.

Eliot Sumner längd – hur lång är Sumner?

Många är nyfikna på Eliot Sumners längd. Skådisen är, enligt IMDb, 173 centimeter lång.

Filmer med Eliot Sumner – vilka produktioner har Sumner varit med i?

Eliot Sumner har genom åren varit med i flera filmer, men då i mindre roller. Här är några av dem:

"The gentlemen" (2019)

"No time to die" (2021)

"A mouthful of air" (2021)

"Infinite storm" (2022)

"Pretty red dress" (2022)

"La divina cometa" (2022)

Under 2024 medverkade Sumner också i Netflix-serien "Ripley" som hyllades stort världen över. Sumner spelade då mot tunga skådisnamn så som Dakota Fanning och Andrew Scott.

– Jag är inte så erfarenen. Det här var mitt andra stora skådis-jobb, och Andrew har uppenbarligen gjort det här väldigt länge. Det tar mig ett tag att bli bekväm bland folk, för jag är en ganska blyg person, har Sumner sagt till Netflix tidigare, och betonade då att det var därför filmbranschen lockade:

– Det är därför jag dras till skådespelare. Det tar bort jaget ur mig.

Dakota Fanning, Andrew Scott och Eliot Sumner. Foto: Chris Pizzello/AP/TT

Är Eliot Sumner med i Vargasommar på TV4?

Mot slutet av 2024 medverkar Eliot Sumner också i en svensk produktion: "Vargasommar". Tv-serien, som är i sex delar, sänds på TV4 och övriga skådespelare är till exempel Henrik Dorsin, Olle Sarri och Eva Melander.

Eliot Sumner är med i "Vargasommar" på TV4. Foto: Andrej Vasilenko/TV4

På Instagram har Sumner lagt upp flera inlägg inför premiären av serien, som ska utspela sig i Haparanda och som är baserad på Hans Rosenfeldts roman med samma namn.

Är Eliot Sumner modell?

Eliot Sumner har haft flera modelljobb. Under modeveckan i Paris under hösten 2024 var skådespelaren modell för Miu Miu och dessförinnan har Sumner varit modell i en Calvin Klein-kampanj för deras doft CK One.

– Alla Calvin Klein-kampanjer när jag var liten var så ikoniska, sa Sumner till Vanity Fair då.

Har Eliot Sumner gjort musik?

Ja, Eliot Sumner fick skivkontrakt med Island Records redan som 17-åring. Under namnet I Blame Coco släppte hon, tillsammans med den svenska producenten Klas Åhlund, albumet "The Constant" år 2010. På debutalbumet fanns ett låtsamarbete med den svenska världsstjärnan Robyn.

Därutöver har Sumner också släppt låtar som soloartist och spelat som DJ under artistnamnet Vaal.

Eliot Sumner har släppt flera låtar. Foto: Stella Pictures

Är Eliot Sumner icke-binär?

Eliot Sumner identifierar sig varken som kvinna eller man, vilket skådespelaren berättade om i en intervju The Evening Standard år 2015.

– Jag tror att jag alltid försökte lista ut kanske... Vad jag är. Men jag tycker inte att någon ska känna sig pressad att ha en etikett på sig själv, sa Sumner till tidningen då.

Tidigare har Sumner använt sig av they/them som pronomen, på svenska översatt till de/dem.

Har Eliot Sumner partner?

Det är oklart huruvida Eliot Sumner har någon partner i dag. Tidigare ska skådespelaren, enligt Daily Mail, ha varit i en relation med modellen Frankie Herbert, men förhållandet uppges rapporterades ha tagit slut under sommaren 2023.

Det är oklart om Eliot Sumner har partner i dag. Foto: Vianney Le Caer/AP/TT

Är Eliot Sumners mamma Trudie Styler?

Ja, Eliot Sumners mamma är skådespelerskan och producenten Trudie Styler, som bland annat synts i filmerna "Fair game" (1988) och "Silent night" (2021).

Trudie Styler är mamma till Eliot Sumner. Foto: Jordan Strauss/AP/TT

Är Eliot Sumners pappa Sting?

Eliot Sumners pappa är ingen mindre än världsstjärnan Sting, vars riktiga namn är Gordon Matthew Thomas Sumner. Han gifte sig med Trudie Styler 1992 efter att ha varit ett par i tio år.

För People har Sting berättat om hur paret lyckats hålla äktenskapet vid liv så länge.

– Vi älskar varandra, men vi gillar också varandra – och det är en viktig distinktion. Kärlek är passion och allt sånt, men att faktiskt tycka om någon och uppskatta deras sällskap är något annat, och det varar längre. Så du kan ha både och, och jag tror det är viktigt. Gift dig med din bästa vän.

Sting och Trudie Styler. Foto: Scott A Garfitt/AP/TT

Eliot Sumner med föräldrarna Sting och Trudie Styler. Foto: Stella Pictures

Har Eliot Sumner syskon?

Ja, Eliot Sumner har tre helsyskon: Mickey Sumner, Jake Sumner och Giacomo Sumner. Skådespelaren har också två halvsyskon från Stings första äktenskap: Joe Sumner och Fuschia Sumner.

Har Eliot Sumner Instagram?

Ja, på Instagram heter Eliot Sumner @eliotsumner.