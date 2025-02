Tittarsuccén fortsätter för Melodifestivalen 2025 som i år programleds av Edvin Törnblom och Kristina "Keyyo" Petrushina. Premiäravsnittet sågs av över 2,6 miljoner tittare, och enligt siffror från MMS som mäter tv-tittandet i Sverige så var även lördagens program en framgångssaga med över 2,5 miljoner tittare.

Programledarduon har hyllats av tittarna, och i en kommentar till Aftonbladet sa Keyyo att både hon och Edvin var i chock över de fina reaktionerna.

– Vi båda är lite i chock, säger Keyyo. Det har ju känts bra för oss, men vi var stålsatta för att det är en tyckfest, man är stålsatt för att få kritik. Vi tar inte det här för givet, sa hon då.

Keyyo och Edvin har hyllats för sin insats som programledare. Bildkälla:

Trots att majoriteten av tittarna tycks uppskatta vad de ser i rutan så väcker Melodifestivalen reaktioner. Premiärprogrammet drog på sig flera anmälningar från tittare som inte uppskattade ena programledarens drogskämt.

"Fullständigt opassande" och "Hur kan man uttrycka sig så?" var några reaktioner.

Starka reaktioner på andra deltävlingen: "Cigaretter" och skämt om straighta män

Nu har även det senaste programmet anmälts. Under den andra deltävlingen, som sändes från Scandinavium i Göteborg, så tog sig Klara Hammarström och Erik Segerstedt vidare till final. Utöver det bjöd Edvin på ett shownummer skrivet av Edward af Sillen och Pål Ströbaek.

Texten till låten Till männen som byter kanal handlar om straighta män och vad de gillar för något – allt från chips, snus och grilla via Glenn Hysén till bilder från Helikopterrånet.

Fantastiskt träffsäkert kände många tittare som hyllat tilltaget i kommentarsfält på sociala medier, men sångnumret väckte även starka reaktioner hos andra.

Edvin Törnblom och Glenn Hysén under ett shownummer om straighta män i Melodifestivalens mellanakt. Bildkälla: Björn Larsson Roswall/TT Bild

Nu kan Nyheter24 avslöja att Granskningsnämnden har fått in flera anmälningar gällande lördagens program.



Anmälaren Dan skriver i sin anmälan att han blev "förundrad" och kände sig förnedrad och hånad.

Signaturen Elisabeth kände även hon att inslaget var sexuellt diskriminerande.

"Jag upplever inslaget i mellan akten där programledaren sjunger en text som handlar om sk "straighta" män som sexuellt diskriminerande och grovt generaliserande. Utpekande av sexuell läggning hör inte hemma i ett underhållningsprogram som produceras av public service", skrev hon i sin anmälan.

Mello-tittaren Emma hade också reagerat på mellanakten, men framförde annan kritik som handlade om att lättklädda tjejer var med i numret.

"I låten som Edvin sjöng så nämndes det att det behövs fler lättklädda tjejer om dessa män ska kolla på programmet med flera exempel. Det kom då in två lättklädda tjejer samt ett klipp på en tjej i ”öl-kvinna” dräkt när hon pumpade i en stor hink på ett sexuellt sätt. Detta är exploatering och sexualisering av kvinnor och visar inte på ett jämställt samhälle. Det är heller inte bra media för barn att visa dessa typer av bilder samt förmedling till samhället, då det skapar en fortsatt ojämställt samhälle!", skrev hon.

Tittaren Lars såg också rött av humorinslaget.

"Enskilda personer, tex Svan och Ulf Grundberg (Brunnberg, reds. anm) hängs ut och liknas vid alfahanar. Att halva befolkningen förlöjligas på det sättet i ett av de mest betittade programmen framför "lägerelden" en lördag kväll är synnerligen anmärkningsvärt eftersom motsvarande hån mot kvinnor eller invandrare vore otänkbart. Kravet på opartiskhet och objektivitet är uppenbart åsidosatt och speglar i stället en kultur av vänsterfeministiskt mansförakt på SVT som återkommande lyser igenom".

Ferry Svan bjöd på sig själv i shownumret i Melodifestivalen 2025 på Scandinavium i Göteborg. Bildkälla: Björn Larsson Rosvall/TT Bild

SVT svarar på kritiken: "Alla tar emot skämt olika"

Sofia Fritze är pressansvarig för Melodifestivalen. I en kommentar till Nyheter24 säger hon:

"Humor i Melodifestivalen är alltid en källa till tyckande och vi har en tradition av högt i tak när det kommer till humor och satir. Alla tar emot skämt olika".

Flera anmälningar mot Melodifestivalen 2025

Andra anmälningar som kommit in till Granskningsnämnden om Melodifestivalen handlade om att en låtsatscigarett syntes i bild under en sketch, och en annan tittare kände sig uppriven då en av de tävlandes bidrag – Maja Ivarssons låt som tog sig till final under den första deltävlingen – heter Kamikaze Life.

"Som någon med japanskt påbrå och familjemedlemmar som förlorat anhöriga till verkliga kamikaze-uppdrag under andra världskriget, tycker jag att låttiteln och temat är både okänsligt och respektlöst. Kamikaze är inte ett ord som bör trivialiseras i en festlåt", skriver anmälaren bland annat.

Maja Ivarsson och John Lundvik gick till final efter den första deltävlingen av Melodifestivalen 2025. Bildkälla: Jessica Gow/TT Bild