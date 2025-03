Allt om Lotta Lundgren: Skilsmässa, Erik Haag och barn

Lotta Lundgren föddes den 26 januari 1971, vilket innebär att hon under 2026 fyller 55 år.

Är Lotta Lundgren kock?

Ett av hennes uppdrag blev att utforma kokboken "Pontus by the book" skriven av krögaren Pontus Frithiof, enligt Aftonbladet. Frithiof lät henne dock också vara med och skriva recepten, vilket blev hennes första steg in i kokboksvärlden.