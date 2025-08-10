Nyheter24
Farmen

Farmen-deltagaren Sebastian Västerlund, 34, har dött

Publicerad: 10 aug. 2025, kl. 18:07
Uppdaterad: 10 aug. 2025, kl. 18:44
Sebastian Västerlund
Sebastian Västerlund har dött. Foto: TV4

Farmen-deltagaren Sebastian Västerlund har dött, 34 år gammal.

Gabriella Bark
Gabriella Bark,
Nöjeschef

Farmen-deltagaren Sebastian Västerlund död

Det var under söndagen som Expressen rapporterade att tv-profilen Sebastian Västerlund, 34, har gått bort. Sebastian var en av deltagarna i Farmen 2023 som blev en väldigt omtalad säsong. Han tog sig långt i tävlingen och slutade på en sjätteplats.

Många tittare rasade på TV4 efter tävlingen som fick Sebastian att tvingas lämna Farmen.  

TV4
Säsongen blev väldigt omskriven. Bildkälla: TV4
I samma säsong deltog även Viktor Bergström och Sandra Öder. Säsongen blev väldigt omskriven av svenska medier då det var många bråk, svartsjukedraman och deltagare som lämnade på grund av "otrohetsrykten".

Sebastian Västerlund död
Sebastian Västerlund. Bildkälla: TV4

Sebastian Västerlund dödsorsak

Enligt familjen som varit i kontrakt med Expressen gick Sebastian bort efter en tids sjukdom. 

– Han gick bort med sambon och närmsta familjen vid sin sida. Vi sörjer honom otroligt mycket. Han var en otroligt älskad och respekterad person, både inom familjen, nära och kära och vänner, berättade hans syster för Expressen. 

Sebastian dog den 7 augusti och blev 34 år gammal. 

Senaste nytt
