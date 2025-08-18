Nyheter24
Hostage på Netflix: Rollista, avsnitt & handling

Publicerad: 18 aug. 2025, kl. 06:30
Netflixseriens Hostage omslag
Foto: Netflix

"Hostage" har premiär 21 augusti 2025. Nyheter24 reder ut allt du behöver veta om serien.

Tove Hiitti
Tove Hiitti,
Reporter

När har "Hostage" premiär på Netflix?

Hostage har premiär torsdagen den 21 augusti 2025 på Netflix. 

"Hostage" handling – finns det någon trailer? 

Miniserien kretsar kring en global politisk kris. Den brittiske premiärministerns make kidnappas, samtidigt som den franska presidenten utsätts för utpressning. 

De två ledarna tvingas samarbeta för att avslöja en farlig komplott som hotar bådas liv – även ländernas säkerhet, enligt Filmtopp.

Hur många avsnitt består "Hostage" av? 

Miniserien består av fem avsnitt. 

"Hostage" rollista – vilka skådespelare är med?

Serien bjuder på en rad välkända ansikten däribland Suranne Jones, som är känd för sin medverkan i "Doctor Foster", "Gentleman Jack" och "Scott & Bailey". Även skådespelaren James Cosmo, som medverkar i bland annat "Game of Thrones". 

  • Suranne Jones 
  • James Cosmo 
  • Julie Delpy 
  • Corey Mylchreest 
  • Lucian Msamati 
  • Ashley Thomas 
  • Martin McCann 
  • Jehnny Beth

Källa: Filmtopp

