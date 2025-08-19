TV4 byter ut Sveriges mästerkock mot Bonde söker fru

TV4 har gjort en drastisk ändring i höstens TV-tablå.

Hösten är på ingång och för många kommer den som varje år ganska välkommet. Utöver rutiner, snyggare kläder, kappor, halsdukar, puttrande grytor och rödvin så förnyas även tv-tablån till det bättre.

Många program kommer tillbaka, bland dem Robinson, Farmen, Bonde söker fru och Paradise Hotel. Men en annan favorit som också gör comeback – det är Sveriges mästerkock.

Förra året kom det som en liten chock för tittarna att juryn bytts ut. Detta då Tom Sjöstedt, och Tommy Myllymäki fick sällskap av Tina Nordström istället för Mischa Billing. Och Tina hon skapade sannerligen rubriker under sin medverkan.

Detta då hon inte sparade på krutet när det kommer till både snuskiga skämt samt att vara sträng.

Men i år kastas saker och ting om. Mischa är nämligen tillbaka och med sig har hon Niklas Ekstedt samt stjärnkocken Thomas Sjögren.

Annons

Sveriges mästerkock. Bildkälla: TV4

Tillsammans ska de sålla Sverige på amatörkockar som sedan kommer få slåss bland kastrullerna för att bli Sveriges mästerkock.

TV4:s stora ändring – skuffar undan Mästerkocken för Bonde söker fru

Men det är inte bara juryn som bidrar till en stor förändring i årets upplaga av Sveriges mästerkock. Det kommer nämligen ske en annan stor förändring som har med programmet att göra.

Annons

Vanligtvis sänds nämligen Sveriges mästerkock på onsdagar klockan 20.00 på TV4 och TV4 Play. Men under hösten kommer programmet att sändas på söndagskvällen vid 20.00 på samma kanal.

Linda Lindorff. Bildkälla: Anders Wiklund/TT

Nyheter24 kontaktade TV4 och kikade hur det hela kommer sig.

– Under våren så sänds Sveriges mästerkock på onsdagar, men under hösten så är det Bonde söker frus sändningsdag. Vi tror att Sveriges mästerkock blir en perfekt avslutning på helgen och att det kommer uppskattas av tittarna, skriver Fredrik Arefalk, kanal- och innehållsdirektör på TV4.

Sveriges mästerkock har säsongspremiär den 24/8 på TV4 Play och TV4 kl 20.00