Därför känner du igen Sanel Dzubur i Fortune Hotel

Publicerad: 28 aug. 2025, kl. 05:30
Sanel Dzubur och programledarna Renée Nyberg och David Hellenius tillsammans med Fortune Hotel-deltagarna
Ser Sanel Dzubur i Fortune Hotel bekant ut? Det är inte så konstigt. Foto: Petrus Andersson/TV4

Tycker du att Sanel Dzubur, en av deltagarna i TV4:s nya satsning "Fortune Hotel", ser bekant? Det är inte så konstigt. Han har nämligen varit med i tv förr.

Den 22 augusti drog TV4:s nya fredagsunderhållning "Fortune Hotel", under ledning av de äkta makarna Renée Nyberg och David Hellenius, igång. 

Programmet är ett strategispel där deltagarna tävlar i par om en väska som innehåller en miljon kronor. 

– Vi hoppas tittarna kommer älska blandningen av ett socialt och strategiskt spel förpackat i en lyxig hotellmiljö. Vi är också väldigt glada att kunna samla två av våra absolut främsta programledare i ett och samma program, sa Catrin Magnusson, exekutiv producent på TV4, i ett pressmeddelande inför premiären. 

David Hellenius och Renée Nyberg. Foto: Petrus Andersson/TV4
Tio par tävlar i "Fortune Hotel" på TV4

Det är totalt tio par som gör upp i "Fortune Hotel" och bland dem finns allt från sambos till vänner. 

– Det är en härlig blandning av väldigt roliga och smarta människor som checkar in på Fortune Hotel! Alla par har olika bakgrund och motiv för att vinna spelet och det är otroligt spännande att följa deras strategier i jakten på förmögenheten, har programledaren Renée Nyberg sagt i ett pressmeddelande

Därför ser Sanel Dzubur i Fortune Hotel så bekant ut

I ett av de tävlande paren finns ett, för vissa, välbekant ansikte. Sanel Dzubur, som tävlar med vännen Johan Åhrén, har nämligen varit med i tv förr.

Foto: Petrus Andersson/TV4
Foto: Stella Pictures

Mer specifikt har Sanel varit med i "Top Model" år 2014 och år 2017 klev han in i "Paradise Hotel", enligt Expressen. Faktum är att han gick vinnande ur det senare programmet.

I finalen stod han tillsammans Lisa Maria Jönsson och de delade till slut på vinstpengarna. Men det var inte givet för Sanel att hålla kvar i kulan under "kulceremonin". 

– Jag hade en plan ganska tydlig. När jag kom in i programmet hade jag en lapp och på den hade jag skrivit 500 tusen kronor. Jag jobbade med den lappen i en månad, och hade den i fickan. Så varje gång jag stoppade handen i fickan så kände jag lappen, och den signalerade 500 tusen kronor upp till hjärnan, har han berättat för Aftonbladet, samtidigt som han fortsatte vidare:

– Tanken var hela tiden att jag skulle släppa kulan, men eftersom jag träffade Lisa där och vi klickade jävligt bra så var hon verkligen värd att vinna. Hon hade kämpat.

Senaste nytt
