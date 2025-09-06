Det är dags för en fjärde säsong av "Kompani Svan" i Kanal 5. Nyheter24 reder ut vilka deltagarna är och var programmet spelats in.

Det var under hösten 2022 som "Kompani Svan" hade premiär för första gången i Kanal 5.

Under ledning av den tidigare längdskidåkaren Gunde Svan samt komikern Mikael Tornving genomgick en rad svenska kändisar – däribland Lulu Carter, Daniel Paris och Niclas Wahlgren – tuffa fysiska utmaningar från den militära grundutbildningen.

Nu har tre säsonger av programmet sänts och det är äntligen dags för en fjärde, men då får Svan sällskap av Henrik Hjelt, snarare än Tornving.

– Jag blev väldigt glad och hedrad över att få frågan. Kompani Svan är ett fantastiskt program med både spänning och värme. Jag är oerhört taggad på att tillsammans med Gunde och övriga befäl hjälpa årets rekryter att inse att de är kapabla till så mycket mer än de tror, och pusha alla till att bli sitt absolut bästa jag, både inifrån och ut, har Hjelt sagt i ett pressmeddelande inför premiären.



Henrik Hjelt och Gunde Svan. Foto: Margareta Bloom Sandebäck/Warner Bros Discovery

Kompani Svan 2025 inspelningsplats – var spelade man in säsongen?

Nyfiken på var 2025 års upplaga av "Kompani Svan" spelades in? Enligt Kristinehamns-Posten var det det tidigare regementet A9 i Kristinehamn som var inspelningsplats för säsongen.

Kompani Svan 2025 deltagare – vilka är med i säsong 4?

Deltagarna i "Kompani Svan" 2025. Foto: Pressbild/Warner Bros Discovery

Totalt är det tio kändisar som gör upp i "Kompani Svan" 2025. Här är deltagarna som är med i den fjärde säsongen: