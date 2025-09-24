Det hände efter att Alexanders åkte ut ur Elitstyrkan VIP

Det var under tisdagens avsnitt som Alexander Strandberg åkte ut ur Elitstyrkans hemligheter VIP.

I år hade den första svenska versionen av Elitstyrkans hemligheter VIP premiär och säsongen skulle bli den av alla svenska säsongerna som flest tittat på. Premiärprogrammet blev en tittarsuccé och sågs av över 1,1 miljoner människor på TV4 Play och TV4

Och programmet – det är ingenting för fegisar.

Det hela går ut på att ett gäng kvinnor och män som under ledning av fyra före detta elitsoldater ska genomgå prövningar liknande de uttagningstester som görs till ett elitförband.

Påfrestningarna är enorma och få kommer att klara hela linan ut. Instruktörerna har tidigare tillhört SOG, Särskilda operationsgruppen, och gör ingen skillnad på män och kvinnor. Endera så klarar du av utmaningarna – eller så får du ta av din armbindel och åka hem.

Instruktörer i år är Pam, Slam, Kp och Bella. Hela högen är tidigare elitsoldater som varit med i SOG. Och de tolererar inte att det höftas med några uppgifter.

– Det här är vår värld. Och den som förväntat sig att det är enkelt kommer att få sig en riktig käftsmäll, säger Pam i en återkommande synk.

Alexander Strandberg berättar om traumat

Någonting som sannerligen gick hem hos tittaren är att den tidigare Robinson-deltagaren Alexander Strandberg visade sig vara en av deltagarna. Han klarade många av momenten helt exemplariskt, medan han klarade andra (vattenmomenten) sämre.

Precis osm i Robinson var det många andra deltagare som sökte stöd och tröst hos Alexander som i dag arbetar med att just hjälpa människor.

Nyheter24 har tidigare rapporterat om Alexanders mörka förflutna som kantades av droger och våld. Under tisdagsavsnittet öppnade han upp sig för instruktörerna om när mamman till hans förstfödde tragiskt gick bort i en överdos och hur det format honom i dag.

I dag lever Alexander med frun Karin och sina fyra söner. Karin och Alexander driver företaget Strandberg & Strandberg AB som hjälper människor psykisk ohälsa och missbruksproblematik. Karin har tidigare räddat livet på Alexander efter en ofrivillig överdos heroin.

– Vore det inte för henne hade jag varit död i dag, berättade han i synk.

Under tisdagen sändes avsnittet då Alexander fick veta att han inte fick stanna kvar i Elitstyrkans hemligheter VIP. Det som hände efter var att tittarna blev ledsna – men Karin, hon passade på att skoja lite.

Det hela började med: "Jag är alltid stolt över dig Alexander".

Men sedan lade hon till:

"Även om det också var liiite underhållande att se dig falla i forsen gång på gång på gång på gång".