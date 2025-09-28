Det dröjde inte länge innan det uppstod känslor mellan deltagarna Emma och Nicolai i Paradise Hotel 2025. Det har nu gått flera månader sedan programmet spelades, men är de ett par i dag?

Paradise Hotel 2025 är i full gång och precis som tidigare år har säsongen kantats av bråk, pakter, vilda fester och kärlek. Och två av deltagarna som det just uppstått starka känslor mellan är Emma Gustafsson Jammeh och Nicolai Heino. De fattade snabbt tycke för varandra redan första veckan inne på hotellet. När Emma senare tvingades lämna hotellet blev det ett känslosamt farväl med mycket tårar…

Nicolai och Emma fick känslor för varandra i Paradise Hotel. Foto: Paradise Hotel/Viaplay

Emma tvingades lämna hotellet. Foto: Paradise Hotel/Viaplay

Det blev känslosamt när Emma åkte ut. Foto: Paradise Hotel/Viaplay

Emma och Nicolai hade romans i Paradise Hotel 2025

Det här har gjort att det, bland tittarna, har spekulerats hejvilt kring om Emma och Nicolai faktiskt är ett par i dag – efter programmet. I en intervju med Nyheter24, innan premiären av programmet, berättade Nicolai vem han fann mest attraktiv inne på hotellet – och det visade sig vara just Emma.

– Jag tyckte nog Emma, min partner, såg bäst ut där inne.

Även om det uppstod starka känslor, menar Nicolai på att han inte blev kär i Emma inne i huset.

– Nej, det skulle jag inte säga. Inte kär, men jag blev nog lite betuttad.

Nicolai valde också att säga “pass” på frågan om hans och Emmas relation i nuläget, flera månader efter inspelningen, och förklarade att han är singel och inte ute efter något seriöst.

"Inte kär, men betuttad", säger Nicolai. Foto: Paradise Hotel/Viaplay

Emma om Nicolai: "Stuck in the friendzone"

På Nicolai och Emmas sociala medier har de setts umgås titt som tätt, och i kommentarsfälten spekulerar många av tittarna kring deras relation. I en video på Emmas Tiktok syns Nicolai i bakgrunden, och som text på klippet har hon skrivit “stuck in the friendzone”.

Nicolai och Emma på Rockbjörnen. Foto: Paradise Hotel/Viaplay

När Nyheter24 återigen träffade de två deltagarna på Rockbjörnen fick de frågan om vad status på deras relation är i dag, och de gav då ett ganska så kryptiskt svar…

– Det får ni se…, svarade Emma och Nicolai med ett skratt.

Så är Emma och Nicolais relation efter Paradise Hotel: "Vill olika saker"

När Emma senare gästade “Paradise Hotel: Eftersnacket” berättade hon ytterligare lite mer om läget mellan henne och Nicolai. Och det visar sig att de starka känslorna fortsatte även hemma i Sverige, efter programmet.

Emma gästade "Eftersnacket". Foto: Paradise Hotel/Viaplay

– Vi har träffats lite till och från sedan vi kom hem och jag tycker om honom jättemycket. Han kommer alltid att ha en speciell plats i mitt hjärta. Men jag tror att vi är på lite olika plan i livet och vill lite olika saker, säger Emma i programmet och fortsätter:

– Jag tror ändå att jag är ganska redo för att settle down, men jag tror inte riktigt att han är det. Så det är väl där skon klämmer lite.

I “Eftersnacket” poängterar även programledaren Henrik Borg att han på Rockbjörnens efterfest hade sett Nicolai och Emma tjafsa. Emma förklarar därefter att hon och Nicolai “bråkar som ett gift par varje gång de ses”.