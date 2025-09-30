Agust Helgason är en av deltagarna i höstsäsongen av "Robinson" 2025. Tycker du att han ser lite bekant ut? Det är inte så konstigt.

Det var på 1990-talet som "Robinson", som då gick under namnet "Expedition Robinson", hade premiär för första gången i svensk tv. Sedan dess har långköraren rullat på. Tuffa tävlingar har genomförts, dramatiska öråd har utspelat sig och vinnare – däribland Jan Emanuel, Pelle Lilja och Aron Sjölund – har korats.

Nu är det äntligen dags för en ny säsong av TV4-programmet och denna gång är det Martin Järborg, känd från "Nyhetsmorgon", som ska guida tittarna genom tävlingar, öråd och allt annat som hör "Robinson"-livet till. Inför premiären, den 2 oktober, har Järborg utlovat en rafflande säsong.

– De fantastiska omgivningarna och de spännande tävlingarna till trots, det som gör Robinson är karaktärerna. Och bland de här överlevarna finns det många överraskningar. Jag vill verkligen inte spoila, men räkna med ett gäng tappa hakan-ögonblick under säsongen. Dispyter, svek och oväntade tävlingsvinnare. Och en del livsfilosofi på ett hörn.

Martin Järborg är ny programledare för "Robinson" 2025. Foto: Calle Hjortzberg/TV4

"Robinson" har premiär den 2 oktober i TV4. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Agust Helgason är en av årets deltagare i "Robinson" 2025

Det är 21 deltagare som nu ska göra upp om Robinson-vinsten – och 500 000 kronor – på öarna utanför El Nido i Filippinerna. Bland de tävlande finns elektriker, egenföretagare och tandläkare och så... En, för vissa välbekant tältentreprenör, vid namn Agust Helgason.

Annons

Och om du är en av de tittare som tycker att 34-åringen från Uddebo, som valt att ta med en virkad stubbe som personlig sak, ser bekant ut, då finns det en ganska enkel förklaring till det. Agust har nämligen varit med i tv förr.

Agust Helgason är en av de tävlande i "Robinson" 2025. Foto: Calle Hjortzberg/TV4

Agust Helgason var med i "Gift vid första ögonkastet" 2023

Det var nämligen inte alls särskilt längesen Agust Helgason medverkade i en SVT-produktion. År 2023 sa han ja till Caroline Axelsson i "Gift vid första ögonkastet", men äktenskapet blev inte långvarigt. Paret gick skilda vägar innan inspelningen var över. För Aftonbladet berättade Agust, ett år efter inspelningen, om varför de hoppade av programmet.

Annons

– Det fanns ingen vits med att fortsätta om vi bara skulle bråka hela tiden och om vi inte kunde tala om hur vi påverkar varandra. Då går det inte att lära sig något av varandra.

Agust Helgason och Caroline Axelsson. Foto: Ulrika Malm/SVT

Det höll alltså inte med Caroline, men i dag är 34-åringen förlovad med en annan kvinna. På Instagram delade han nyligen med sig av glada nyheter:

– I januari så ska vi få ett litet barn.

Agust Helgason om Robinson: "Tuffaste jag gjort"

För GP har Agust Helgason berättat om hur det egentligen gick till när han sökte till "Robinson". I samband med jobb på Way Out West-festivalen förra året fick han syn på programmets monter och skämtsamt frågade han personalen om det var där man sökte till kommande säsong.

– Jag tror att de kände igen mig, men jag vet inte om det var därför de ville att jag skulle följa med. Det är nog lättare att casta människor som varit med i tv förut. Jag tyckte jag passade bra i GVFÖ också, sen var matchningen kanske inte så bra. Men jag är en strategisk och händig människa, jag är fingerfärdig och kan hantera repen och sådär, har han sagt till tidningen.



Inspelningen i Filippinerna var dock rejält utmanande.