Vilka är årets brevskrivare i "Bonde söker fru" 2025? Nyheter24 listar namnen på alla som dejtar bönderna.

En hel uppsjö tv-serier och program har haft premiär under den senaste tiden, vilket ju också hör hösten till.

Hyllade "The Hunting Wives", med svenska Malin Åkerman i en av huvudrollerna, landade på TV4 den 25 september och i slutet av oktober är det dags för den fjärde säsongen av "Förrädarna" att ta plats i kanalens tv-tablå.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Och i dagarna var det också dags för den 20:e säsongen av "Bonde söker fru" att börja sändas. Den nya upplagan av programmet kommer att bestå av längre avsnitt än tidigare, avslöjade programmets producent Clara Tengbom för Expressen nyligen.

”Vi tittar alltid på hur vi kan utveckla, skruva och ta hand om innehållet på bästa sätt. Nu får vi en ytterligare halvtimme att djupdyka in i böndernas historia och deras kärleksäventyr, det känns fantastiskt lyxigt”, skrev hon till tidningen då.

Brevskrivare i Bonde söker fru 2025

I den nya "Bonde söker fru"-säsongen är det mjölkbonden Elin, skogsbonden Christian, mjölkbonden Viktor samt kött- och spannmålsbonden Rasmus som söker kärleken och som ska dejta i tv.

Men vilka är egentligen årets brevskrivare? Nyheter24 listar hela gänget nedan!

Bönderna i "Bonde söker fru" 2025. Foto: Linus Hallsenius/TV4

Brevskrivarna som dejtar Elin i Bonde söker fru 2025

Här hittar du namn och ålder, på de som dejtar bonden Elin, samt bilder på flera av dem.

Carl , 31 år, Husaby/Kinnekulle

, 31 år, Husaby/Kinnekulle Rasmus , 28 år, Tidaholm

, 28 år, Tidaholm Anton , 31 år, Jönköping

, 31 år, Jönköping Lucas , 25 år, Nyköping

, 25 år, Nyköping Axel , 26 år, Hässleholm

, 26 år, Hässleholm Maximillian , 20 år, Tidaholm

, 20 år, Tidaholm Marcus , 35 år, Arvika

, 35 år, Arvika Marcus , 29 år, Falköping

, 29 år, Falköping David , 29 år, Falköping

, 29 år, Falköping Johan, 30 år, Värmdö

Anton, 31 år, Jönköping. Foto: TV4

Carl, 31 år, Husaby/Kinnekulle. Foto: TV4

Maximillian, 20 år, Tidaholm. Foto: TV4

Marcus, 35 år, Arvika. Foto: TV4

Axel, 26 år, Hässleholm. Foto: TV4

Rasmus, 28 år, Tidaholm. Foto: TV4

Brevskrivarna som dejtar Viktor i Bonde söker fru 2025

Här hittar du namn och ålder, på de som dejtar bonden Viktor, samt bilder på flera av dem.

Alice , 25 år, Karlskrona

, 25 år, Karlskrona Anna , 28 år, Stockholm

, 28 år, Stockholm Sara , 25 år, Göteborg

, 25 år, Göteborg Paulina , 29 år, Stockholm

, 29 år, Stockholm Emelie , 29 år, Järfälla

, 29 år, Järfälla Kristin , 24 år, Uppsala

, 24 år, Uppsala Sandra , 29 år, Visby

, 29 år, Visby Sara , 31 år, Västerås

, 31 år, Västerås Linda , 29 år, Sundbyberg

, 29 år, Sundbyberg Ida, 24 år, Nybro

Sara, 31 år, Västerås. Foto: TV4

Emelie, 29 år, Järfälla. Foto: TV4

Sara, 25 år, Göteborg. Foto: TV4

Anna, 28 år, Stockholm. Foto: TV4

Paulina, 29 år, Stockholm. Foto: TV4

Brevskrivarna som dejtar Christian i Bonde söker fru 2025

Här hittar du namn och ålder, på de som dejtar bonden Christian, samt bilder på flera av dem.

Frida , 39 år, Västerås

, 39 år, Västerås Sophia , 35 år, Sala

, 35 år, Sala Johanna , 39 år, Gotland

, 39 år, Gotland Annicka , 36 år, Helsingborg

, 36 år, Helsingborg Anna , 53 år, Uppsala

, 53 år, Uppsala Therése , 40 år, Täby

, 40 år, Täby Anne , 43 år, Allingsås

, 43 år, Allingsås Matilda , 42 år, Stockholm

, 42 år, Stockholm Susanne , 42 år, Kristinehamn

, 42 år, Kristinehamn Marina, 42 år, Onsala

Anna, 53 år, Uppsala. Foto: TV4

Matilda, 42 år, Stockholm. Foto: TV4

Johanna, 39 år, Gotland. Foto: TV4

Marina, 42 år, Onsala. Foto: TV4

Annicka, 36 år, Helsingborg. Foto: TV4

Brevskrivarna som dejtar Rasmus i Bonde söker fru 2025

Här hittar du namn och ålder, på de som dejtar bonden Rasmus, samt bilder på flera av dem.

Wilma , 23 år, Karlstad

, 23 år, Karlstad Emma , 26 år, Västerås

, 26 år, Västerås Michelle , 26 år, Trollhättan

, 26 år, Trollhättan Natali , 28 år, Karlstad

, 28 år, Karlstad Emelie , 28 år, kalmar

, 28 år, kalmar Nellie , 26 år, Gränna

, 26 år, Gränna Linnea , 27 år, Norrtälje

, 27 år, Norrtälje Ella , 22 år, Jönköping

, 22 år, Jönköping Emma-Kajsa , 25 år, Ockelbo

, 25 år, Ockelbo Cajsalisa, 25 år, Göteborg

Emma, 26 år, Västerås. Foto: TV4

Michelle, 26 år, Trollhättan. Foto: TV4

Emelie, 28 år, kalmar. Foto: TV4

Wilma, 23 år, Karlstad. Foto: TV4