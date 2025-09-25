En hel uppsjö tv-serier och program har haft premiär under den senaste tiden, vilket ju också hör hösten till.
Hyllade "The Hunting Wives", med svenska Malin Åkerman i en av huvudrollerna, landade på TV4 den 25 september och i slutet av oktober är det dags för den fjärde säsongen av "Förrädarna" att ta plats i kanalens tv-tablå.
Och i dagarna var det också dags för den 20:e säsongen av "Bonde söker fru" att börja sändas. Den nya upplagan av programmet kommer att bestå av längre avsnitt än tidigare, avslöjade programmets producent Clara Tengbom för Expressen nyligen.
”Vi tittar alltid på hur vi kan utveckla, skruva och ta hand om innehållet på bästa sätt. Nu får vi en ytterligare halvtimme att djupdyka in i böndernas historia och deras kärleksäventyr, det känns fantastiskt lyxigt”, skrev hon till tidningen då.
Brevskrivare i Bonde söker fru 2025
I den nya "Bonde söker fru"-säsongen är det mjölkbonden Elin, skogsbonden Christian, mjölkbonden Viktor samt kött- och spannmålsbonden Rasmus som söker kärleken och som ska dejta i tv.
Men vilka är egentligen årets brevskrivare? Nyheter24 listar hela gänget nedan!
Brevskrivarna som dejtar Elin i Bonde söker fru 2025
Här hittar du namn och ålder, på de som dejtar bonden Elin, samt bilder på flera av dem.
- Carl, 31 år, Husaby/Kinnekulle
- Rasmus, 28 år, Tidaholm
- Anton, 31 år, Jönköping
- Lucas, 25 år, Nyköping
- Axel, 26 år, Hässleholm
- Maximillian, 20 år, Tidaholm
- Marcus, 35 år, Arvika
- Marcus, 29 år, Falköping
- David, 29 år, Falköping
- Johan, 30 år, Värmdö
Brevskrivarna som dejtar Viktor i Bonde söker fru 2025
Här hittar du namn och ålder, på de som dejtar bonden Viktor, samt bilder på flera av dem.
- Alice, 25 år, Karlskrona
- Anna, 28 år, Stockholm
- Sara, 25 år, Göteborg
- Paulina, 29 år, Stockholm
- Emelie, 29 år, Järfälla
- Kristin, 24 år, Uppsala
- Sandra, 29 år, Visby
- Sara, 31 år, Västerås
- Linda, 29 år, Sundbyberg
- Ida, 24 år, Nybro
Brevskrivarna som dejtar Christian i Bonde söker fru 2025
Här hittar du namn och ålder, på de som dejtar bonden Christian, samt bilder på flera av dem.
- Frida, 39 år, Västerås
- Sophia, 35 år, Sala
- Johanna, 39 år, Gotland
- Annicka, 36 år, Helsingborg
- Anna, 53 år, Uppsala
- Therése, 40 år, Täby
- Anne, 43 år, Allingsås
- Matilda, 42 år, Stockholm
- Susanne, 42 år, Kristinehamn
- Marina, 42 år, Onsala
Brevskrivarna som dejtar Rasmus i Bonde söker fru 2025
Här hittar du namn och ålder, på de som dejtar bonden Rasmus, samt bilder på flera av dem.
- Wilma, 23 år, Karlstad
- Emma, 26 år, Västerås
- Michelle, 26 år, Trollhättan
- Natali, 28 år, Karlstad
- Emelie, 28 år, kalmar
- Nellie, 26 år, Gränna
- Linnea, 27 år, Norrtälje
- Ella, 22 år, Jönköping
- Emma-Kajsa, 25 år, Ockelbo
- Cajsalisa, 25 år, Göteborg