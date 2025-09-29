"Wayward" har gjort succé på Netflix och många undrar nu om det kommer att komma en andra säsong.

Höstens premiärer har dragit igång och på Netflix har en hel uppsjö hajpade serier landat på sistone. Till exempel har thrillerserien "Black rabbit", med Jude Law och Jason Bateman", och efterlängtade "House of Guinness", gjord av skaparna bakom "Peaky blinders", nu haft premiär på streamingplattformen.

I förra veckan kunde Netflix-publiken också ta del av "Wayward", skapad av den kanadensiske komikern Mae Martin, och det dröjde inte länge innan den klättrade sig upp till förstaplatsen bland de mest sedda Netflix-serierna i Sverige just nu.

Mae Martin ligger bakom "Wayward" på Netflix. Foto: Laura Proctor/AP/TT

"Wayward" är inspirerad av sanna historier

I "Wayward" får tittarna stifta bekantskap med de kanadensiska tonårsvännerna Leila och Abbie, vilka hamnar på Tall Pines Academy – en institution för stökiga ungdomar som drivs av den enigmatiske Evelyn Wade. Det ska snart visa sig att "skolan" döljer ett mörker som vännerna desperat vill fly ifrån och det är också så deras vägar korsas med den nyinflyttade polisen Alex Dempsey. Tv-serien utspelar sig under tidigt 2000-tal och har inspirerats av Mae Martins egna upplevelser och historier hen hört från andra.

Annons

– Min bästa kompis skickades till en sån här institution för stökiga ungdomar när hon var 16 år. Hon kom tillbaka och hade sen de sjukaste historierna att berätta, har Martin sagt till Netflix Tudum.

Nedan, under bilden, förekommer spoilers om hur "Wayward" slutar!

Alyvia Alyn Lind spelar en av huvudrollerna, som Leila, i "Wayward". Foto: Laura Proctor/AP/TT

Slutet i "Wayward" på Netflix väcker frågor

"Wayward" består av åtta avsnitt och den som hunnit beta av alla vet att tv-serien kanske inte får det lyckligaste av slut. Abbie och Leila lyckas äntligen fly från Tall Pines Academy, men den senare väljer till slut att stanna kvar i den lilla Vermont-orten. Samtidigt lämnar också Abbie sin nyfunna kärlek Rory bakom sig, när han väljer att distrahera polisen för att Abbie ska komma undan.

Annons

I slutscenen får man också se hur Alex, med sitt nyfödda barn i famnen, i sista stund lyckas möta upp Abbie för att fly tillsammans. Men det hela är bara en fantasi – i stället blir den unge polisen kvar i mystiska Tall Pines, där hans fru Laura tycks ha blivit den nya sektledaren. Vad som händer med Evelyn är samtidigt oklart. Dog hon? Hamnade hon i koma? Eller väntar något ännu mer mystiskt för institutionens ledare?

– Jag kommer låta tittarna bestämma, konstaterar Mae Martin i en intervju med Netflix Tudum.

Toni Collette spelar Evelyn i "Wayward". Foto: Laura Proctor/AP/TT

Blir det en säsong 2 av "Wayward" på Netflix?

Slutet på "Wayward", med många fortsatta frågetecken, har gjort att många tittare undrat om det kommer en andra säsong. Serien är en miniserie, vilket brukar indikera att det bara blir en enda säsong. Men för TV Insider öppnar Mae Martin upp för att hen inte är främmande för en fortsättning.