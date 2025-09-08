Allt du vill veta om skådespelaren Charlie Sheen – ålder, längd, familj, barn, ex-fru, missbruk, sjukdom och givetvis den nya dokumentären aka Charlie Sheen på Netflix.

Charlie Sheen ålder – hur gammal är han?

Charlie Sheen, eller Carlos Irwin Estévez som är hans riktiga namn, föddes den 3 september 1965. Det betyder att han under 2025 fyllde 60 år.

Charlie Sheen längd – hur lång är han?

Enligt sin biografi på filmdatabasen Imdb så är Charlie Sheen 178 centimeter lång.

Charlie Sheen filmer och tv-serier – vad har han varit med i?

Sina första småroller gjorde Charlie Sheen i början av 1970-talet, men den första stora rollen blev 1984 i Röd gryning, har Imdb skrivit.

Andra kända filmer Charlie Sheen varit med i är:

Plutonen (1986)

Wall Street (1987)

Young Guns (1988)

Värsta gänget (1989)

Hot Shots! - Höjdarna (1991)

I mitten av 1900-talet fick sig Sheens karriär en smäll när hans eskalerande drogmissbruk hann ifatt honom. Utöver det så erkände han under en rättegång att han köpt sex av prostituerade för flera hundra tusen kronor.

Året därpå så dömdes Sheen för att ha misshandlat en dåvarande flickvän, och i maj 1998 så fördes han till sjukhus då en drogöverdos höll på att ta hans liv.

De filmerna som följde därefter blev floppar, har Imdb skrivit. Bland annat var han med i:

The Arrival (1996)

Shadow Conspiracy (1997)

När han slutade dricka och använda droger så vände hans tur.

År 2000 fick Charlie Sheen ta över Michael J. Fox roll i Spin City. Trots att det bara blev två säsonger så imponerade Sheen på några "hotshots" i branschen. Han fick då rollen i Two and a half men, och serien blev en enorm succé, har Imdb skrivit.

Charlie Sheen föräldrar – vem var hans mamma och pappa?

Charlie Sheens pappa är ingen mindre än skådespelaren Martin Sheen och mamma är skådespelaren Janet Sheen. Martin och Janet har varit gifta sedan 1961, har People rapporterat.

Charlie och Martin Sheen på "vita duken" ihop. Bildkälla: Stella Pictures.

Martin Sheen är mest känd för att ha haft roller i filmer som Apocalypse Now, Departed och Badlands, har Imdb skrivit.

Charlie Sheens mamma och pappa Martin och Janet Sheen. Bildkälla: AP Photo/Mirek Towski/DMI via AP/TT Bild

Har Charlie Sheen syskon?

Ja, Charlie Sheen har tre syskon: Emilio Estevez (född maj 1962), Ramon Estevez och Renee Estevez, har People skrivit. Om du också reagerar på att de har andra efternamn än Sheen så är det inte konstigt.

Martin Sheen har nämligen både irländskt och spanskt påbrå – han är född som Ramón Gerardo Antonio Estévez. Martin Sheen har berättat att han bytte sitt namn för att försöka undkomma den rasism som präglade branschen, har People skrivit.

Charlie Sheen partner – har han fru eller flickvän?

Charlie Sheens kärleksliv har varit "ohändelserikt" under "en lång tid", har han sagt i en intervju med People.

– Jag har lagt så mycket tid och energi på att jaga det där. Jag var tvungen att hamna på en plats där jag kunde vara själv, men inte ensam. Jag är där nu, vilket är rätt coolt, sa han till tidningen.

Men han är redo för kärlek igen..

– Jag är öppen för att älska igen. Om någon klev in genom dörren och det var rätt tid och det inte går att förneka det, absolut. Men förmodligen inte bröllop, sa han till tidningen.

När var Charlie Sheen tillsammans med Denise Richards?

Charlie Sheen och Denise Richards träffades under inspelningen av Sin City år 2000 och gifte sig år 2002. Äktenskapet höll fram till 2006, har People skrivit.

Denise Richards och Charlie Sheen. Bildkälla: AP Photo/Chris Pizzello/TT Bild

Har Charlie Sheen barn?

Ja, Charlie Sheen har fem barn, vilket People gjort en sammanställning om.

Sheens första dotter Cassandra Jade Estevez föddes den 12 december 1984. Mamma är Charlies "high school"-sweetheart Paula Profit. Sheen var bara 19 år när Cassandra föddes.

Denise Richards med dottern Sam. Bildkälla: AP Photo/Gus Ruelas/TT Bild

Sheens andra dotter Sami Sheen föddes den 9 mars 2004. Mamma till henne är Denise Richards.

Charlie Sheens tredje dotter Lola Rose Sheen föddes den 1 juni 2005. Även hennes mamma är Denise Richards.

Lola Rose Sheen. Bildkälla: Instagram/lola__sheen

Charlie Sheens första söner kom den 14 mars 2009. Då föddes nämligen tvillingarna Bob och Max Sheen. Mamma till pojkarna är Sheens tredje fru Brooke Mueller.

Är Charlie Sheen nykter i dag?

Ja, Charlie Sheen har varit nykter i åtta år, skriver Svenska Dagbladet. Charlie Sheen har varit öppen med sitt tidigare drog och alkoholmissbruk.

Fox News har skrivit att Charlie Sheen har berättat att han bland annat missbrukade kokain, crack, opiater och heroin. Om han idag skulle känna sig sugen på att ta en drink så har han ett knep för att inte ta ett återfall.

– Jag har en lista i huvudet på det värsta, mest pinsamma jag har gjort. Jag kan titta på den listan i huvudet så fort jag känner att jag vill ta en drink.

Charlie Sheen sjukdom – har han hiv?

Ja, Charlie Sheen har öppet berättat om att han har hiv, vilket New York Post skrivit om. Det var på The Today Show år 2015 som Charlie Sheen berättade att han har hiv, men inte Aids.

Anledningen till att Sheen gick ut och berättade om sin diagnos var att en del personer i hans närhet försökte pressa honom på pengar för att inte berätta om hans diagnos. Genom att berätta om sin hiv så kunde Sheen äga situationen, helt enkelt.

Diagnosen fick Charlie Sheen 2011, men han vet inte hur han fick viruset.

– Det började med en serie fruktansvärd huvudvärk. Jag trodde jag hade en hjärntumör. Jag trodde det var över, har han berättat.

Charlie Sheen dokumentär på Netflix – vad handlar aka Charlie Sheen om?

Dokumentären aka Charlie Sheen har enligt Svenska Dagbladet premiär den 10 september.

Enligt filmtidningen Deadline så är dokumentären, som består av två delar, regisserad av Andrew Renzi. I aka Charlie Sheen får tittarna följa Charlies liv från hans uppväxt i Malibu till att han blev megakänd – och det publika fallet ner till rock bottom.

aka Charlie Sheen på Netflix har premiär den 10 september. Bildkälla: Netflix via AP/TT Bild

I dokumentärserien medverkar Charlies ex-fru Denise Richards, bordellmamman Heidi Fleiss, skådespelaren Sean Penn och till och med Charlies gamla knarklangare Marco.