Här kommer en lista på de som håvat in miljoner den senaste tiden. Listan toppas av en man som under inkomståret 2022 drog in 1 565 000 000 kronor.

I en lista från Dagens Nyheter presenteras de med högst löner i hela Sverige. Bland dessa finns arvtagare, finansmän och grundarna till appen Tink, som är en tjänst för banker och företag. Bland de tio som tjänar mest finns bara en kvinna, Lottie Tham som är så kallat storägare inom HM. Hisnande lönerna: Så mycket tjänar politikerna i regeringen Den som toppar listan tjänade hiskliga 1 565 000 000 kronor under ett år. Listan avser inkomster av kapital vilket innebär aktieförsäljningar, fastighetsförsäljningar och utdelningar av aktier. Siffrorna avser inkomståret 2022. Nu är det avslöjat – så här mycket tjänar Zlatan varje vecka Foto: Francis Joseph Dean/Dean Pictures/Alamy. Här är de 10 personer som tjänar mest 1. Jan Bengtsson Bengtsson som är 51 år gammal är HM-arvtagare och affärsman. Han tjänade 1 565 miljoner kronor, vilket gör honom till den svensken som tjänade mest under inkomståret 2022.

2. Jens Von Bahr Jens Von Bahr är 52 år gammal. Under inkomståret 2022 tjänade han 1 312 miljoner kronor som verksam inom casinobranschen.

3. Fredrik Hedberg 41-åringen grundade Tink tillsammans med Daniel Kjellén. Som resutlat tjänade han 729 miljoner under inkomståret 2022.

4. Daniel Kjellén Som en av medgrundarna till Tink tjänade Kjellén 729 miljoner kronor under ett år.

5. Karl Hedin 74-åringen är verksam inom byggbranschen och tjänade under år 2022 726 miljoner kronor.

6. Fredrik Lundberg Lundberg som är 72 år gammal är finansman och storägare på börsen. Under 2022 tjänade han 636 miljoner kronor.

7. Carl Douglas 58-åringen tjänade under 2022 612 miljoner kronor som finansman och styrelseproffs.

8. Saeid Esmaeilzadeh Esmaeilzadeh är 49 år och jobbar på investmentbolaget Serendipity. Under 2022 tjänade han 555 miljoner kronor.

9. Lottie Tham Som tidigare nämnt är Lottie Tham den enda kvinnan på denna lista. Hon ä 74 är gammal och storägare inom klädjätten HM och tjänade under 2022 527 miljoner kronor. 10. Lars Edman 77-åringen tjänade under 2022 448 miljoner kronor som "fastighetskung". Så hög är medellönen i Sverige – bäst betalda yrkena Här är miljardären som räddar Indiska och håvar in miljonerna