TV4 varnar för video med Carl Hedin

Elitryttaren Carl Hedin florerar på ett klipp.

Elitryttaren Carl Hedin, 34, har minst sagt fått sig en stadig plats i svenska folkets hjärtan. Han har nu medverkat i tävlingsprogrammen Race Across The World och Elitstyrkans hemligheter varav det sistnämnda just nu är inne på sluttampen av programmet – och Carl han är fortfarande kvar.

Elitstyrkans hemligheter går ut på att ett gäng kvinnor och män, som under ledning av fyra före detta elitsoldater, ska genomgå prövningar liknande de uttagningstester som görs till ett elitförband.

Carl Hedin arbetar som elitryttare. Bildkälla: Björn Larsson Rosvall/TT

Påfrestningarna är enorma och få kommer att klara hela linan ut. Deltagarna får knappt någon mat och väcks flera gånger per natt för att utföra fysiska övningar och i många fall övningar som kyler ned kroppen.

Endera så klarar du av utmaningarna – eller så får du slita av din armbindel och åka hem. I vissa fall berättar även instruktörerna för sig att du inte klarat uppgifterna och du får på det sättet åka hem.

Någonting som instruktörerna såg tidigt gällande Carl Hedin är att han är väldigt hård mot sig själv och aldrig är nöjd med sin prestation – trots att han i många fall utfört övningarna bra. Carl var också en av de som tvingades att gå in i närkamp under boxningen – trots att han tyckte att det var påfrestande psykiskt.

Under senaste avsnittet fick tittarna dock se en annan sida hos rekryterna. Detta då de fick samtal hemifrån.

Känslosamma scener från Elitstyrkans hemligheter VIP. Bildkälla: TV4

Den som ringt upp Carl var ingen mindre än pojkvännen Filip Holmström. Han jobbar idag som inslagsproducent på TV4.

Nyhetsmorgon hintar om varning innan klipp på Carl Hedin

Nyligen gästade Carl Hedin Nyhetsmorgon för att berätta om sina upplevelser i Elitstyrkans hemligheter. Han berättade då bland annat att han tränade en hel del inför det hela.

– Jag fick veta fyra månader innan att jag skulle göra det, så jag tränade kopiöst mycket och hade mantrat att jag skulle visa folk att... nej men ni vet, de som sitter och säger att vi hästmänniskor bara sitter på hästen och inte gör någonting, utan att det är hästen som gör allting. Jag tänkte... watch me, berättar Carl.

Carl Hedin i Nyhetsmorgon. Bildkälla: TV4

Programledarna presenterar sedan ett klipp från Elitstyrkans hemligheter där Carl är med men passar innan på att gå ut med en varning.