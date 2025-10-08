Nyheter24
Nöje /TV /netflix

Boots rollista – alla skådespelare i Netflix-serien

Publicerad: 8 okt. 2025, kl. 19:31
Boots och Netflix på en dator.
Boots rollista – alla skådespelare i Netflix-serien. Foto: Netflix/Canva

"Boots" är en ny serie på Netflix med premiär den 9 oktober 2025. Här är rollistan på de medverkande skådespelarna i Netflix-serien Boots.

Saga Engfelt
Saga Engfelt,
Reporter

Vilket datum har Boots premiär på Netflix?

Netflix-serien Boots har premiär den 9 september.

Boots handling – finns det en trailer?

Boots utspelar sig på 90-talet, då det fortfarande är olagligt att vara homosexuell i den amerikanska militären. Vi får följa Cameron Cope en vilsen high school-student som tar värvning tillsammans med sin bästis Ray McAffey.

I ett bootcamp prövas de av hårda instruktörer och tuffa tag. Men de hittar också ett eget sammanhang och ett skapar ett fint brödraskap. Serien rör ämnen som vänskap, motståndskraft och jakten på en plats i världen.

Det finns en officiell trailer för Boots, den kan du se här.

Rollista med skådespelarna i Boots på Netflix

  • Miles Heizer som Cameron Cope
  • Liam Oh som Ray McAffey
  • Vera Farmiga som Barbara “Barb” Cope
  • Max Parker som sergeant Robert “Bobby” Sullivan
  • Cedrick Cooper som Staff sergeant McKinnon
  • Ana Ayora som captain Denise Fajardo
  • Nicholas Logan som sergeant Howitt
  • Kieron Moore som Slovacek
  • Angus O’Brien som Hick
  • Dominic Goodman som Nash
  • Rico Paris som Santos
  • Blake Burt som John Bowman
Är Boots baserad på en sann historia?

Serien Boots på Netflix är inspirerad av Greg Cope Whites memoar "The Pink Marine", enligt Netflix.

Hur många avsnitt består Boots på Netflix av?

Serien kommer bestå av åtta avsnitt.

