Boots rollista – alla skådespelare i Netflix-serien

"Boots" är en ny serie på Netflix med premiär den 9 oktober 2025. Här är rollistan på de medverkande skådespelarna i Netflix-serien Boots.

Vilket datum har Boots premiär på Netflix?

Netflix-serien Boots har premiär den 9 september.

Boots handling – finns det en trailer?

Boots utspelar sig på 90-talet, då det fortfarande är olagligt att vara homosexuell i den amerikanska militären. Vi får följa Cameron Cope en vilsen high school-student som tar värvning tillsammans med sin bästis Ray McAffey.

I ett bootcamp prövas de av hårda instruktörer och tuffa tag. Men de hittar också ett eget sammanhang och ett skapar ett fint brödraskap. Serien rör ämnen som vänskap, motståndskraft och jakten på en plats i världen.

Det finns en officiell trailer för Boots, den kan du se här.

Rollista med skådespelarna i Boots på Netflix

Miles Heizer som Cameron Cope

Liam Oh som Ray McAffey

Vera Farmiga som Barbara “Barb” Cope

Max Parker som sergeant Robert “Bobby” Sullivan

Cedrick Cooper som Staff sergeant McKinnon

Ana Ayora som captain Denise Fajardo

Nicholas Logan som sergeant Howitt

Kieron Moore som Slovacek

Angus O’Brien som Hick

Dominic Goodman som Nash

Rico Paris som Santos

Blake Burt som John Bowman

Annons

Är Boots baserad på en sann historia?

Serien Boots på Netflix är inspirerad av Greg Cope Whites memoar "The Pink Marine", enligt Netflix.

Hur många avsnitt består Boots på Netflix av?