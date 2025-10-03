Nyheter24
Allt om Agnes Rase: Utbildning, tv-serier och filmer

Publicerad: 3 okt. 2025, kl. 08:32
Agnes Rase som medverkar i Netflix-serien Skiftet.
Här är allt du vill veta om skådespelaren Agnes Rase. Foto: Instagram/skärmdump/@agnesrase

Agnes Rase är en svensk skådespelare som på senare tid fått uppmärksamhet genom sin medverkan i Netflix-serien "Skiftet". Nyheter24 har tagit reda på allt du vill veta om henne.

Tove Hiitti
Tove Hiitti,
Reporter

Agnes Rase, även kallad Agnes Westerlund Rase, är en svensk skådespelare och dyker upp i flera olika svenska filmsammanhang. Nyheter24 har tagit reda på vad svenskarna mest googlar om henne, här är allt du vill veta om Agnes Rase: ålder, filmer, utbildning & tv-serier.

Agnes Rase ålder – hur gammal är hon?

Agnes Rase är född den 18 januari 1994, vilket innebär att hon fyller 32 år 2026. 

LÄS MER: Allt om Josefin Asplund: Familj, pojkvän, barn & tv-serier

Agnes Rase familj – har hon barn?

Det har inte offentliggjorts något om varken Agnes Rases familj, eller om hon har några barn. 

Har Agnes Rase någon partner?

Det finns heller inte någon offentlig källa om Agnes har en partner, hon är inte skriven med någon. 

LÄS MER: Gunilla Perssons mål: Melodifestivalen 2026

Har Agnes Rase någon utbildning?

Ja, Agnes Rase har en utbildning. Hon har gått Teaterhögskolan i Luleå mellan åren 2016 och 2019. Under tiden har hon bland annat medverkat i "En midsommarnattsdröm" på Norrbottensteatern samt i "Åtta kvinnor" på Kulturhuset Stadsteatern, enligt Kulturhusets stadsteater.

Vilka tv-serier och filmer har Agnes Rase varit med i?

Agnes Rase är mest känd för sin medverkan i skräckfilmen "Midsommar" där hon spelade Dagny. Hon har även varit med i nyinspelningen av "Ronja Rövardotter" som släpptes 2024, då spelade hon karaktären Smavis

  • 2019 – Midsommar
  • 2021 Drottning Margareta 
  • 2024 – Ronja Rövardotter (tv-serie).

Kommande:

  • 2025 – Skiftet (tv-serie). 
  • 2025 – Vi kommer i fred (tv-serie).

Är Agnes Rase med i Skiftet på Netflix?

Ja, Agnes Rase är en av skådespelarna som medverkar i Netflix-serien "Skiftet". Serien har premiär på Netflix fredagen den 3 oktober 2025 och är en dramaserie som utspelar sig under 1950-talet. 

Serien skildrar en viktig tid i svensk historia, då de första kvinnliga poliserna började arbeta inom kåren. Serien är regisserad av Rojda Sekersöz och huvudmanuset är skrivet av Patrik Ehrnst, enligt IMDB.

Har Netflix-serien Skiftet någon trailer?

Ja, "Skiftet" som har premiär på Netflix den 3 oktober har en trailer. 

LÄS MER: Allt om Joakim Almquist: Restauranger, utbildning & familj

Har Agnes Rase Instagram?

Ja, Agnes Rase har Instagram, där heter hon @agnesrase.

