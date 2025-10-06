Skådespelaren Malin Persson har varit med i tv-succéer som "Vår tid är nu" och "Nattryttarna". Nyheter24 har samlat det som googlas mest om henne här.

Malin Persson ålder – hur gammal är hon?

Skådespelaren Malin Persson är född 28 februari 1992 i Bromma församling i Stockholm, enligt imbd.

Malin Persson (mitten), Amy Deasismont (th) med sällskap anländer till en premiärvisning av tv-serien "Paradis City" på Värmeverket i Skärholmen i mars 2025. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Är Malin Persson utbildad skådespelare?

Ja, Malin Persson är utbildad skådespelare. Hon gick på Teaterhögskolan i Stockholm 2010-2013. Hon antogs till scenskolan som 17-åring, två år efter att hon stod på scenen för första gången, och var då den yngsta eleven i institutionens historia, skriver Resumé.

Vilka filmer och tv-serier har Malin Persson varit med i?

Malin Persson debuterade i rutan i ett avsnitt av "Den fördömde" som kom ut 2010. Sedan dess har hon haft stora roller i tv-succéer som "Vår tid är nu", "Nattryttarna" och "Skiftet", enligt imbd.

Här är alla tv-serier och filmer Malin Persson varit med i:

Skiftet

Gåsmamman

Stenbeck

Knutby

Estonia

Thunder in MY Heart

Nattryttarna

Leif& Billy

Vår tid är nu

Kommissarien och havet

Playa del Sol

Morden i Sandhamn

Fallet

Rebecka Martinsson

Den störste

Dröm vidare

Juicebaren

Midnatssol

Flykten till framtiden

Den Allvarsamma leken

Alena

Arne Dahl: En midsommarnattsdröm

Jungfrufärd

Den fördömde

Frida Ljung, Malin Persson, Agnes Röse på röda mattan inför invigningen av Stockholm filmfestival 2024. Foto: Jessica Gow/TT

Vem spelade Malin Persson i ”Vår tid är nu”?

Malin Persson spelade Sonja Persson i "Vår tid är nu". I tv-serien är Sonja är gift med huvudrollsinnehavaren Calle, som spelades av Charlie Gustafsson.

– I ettan är Sonja väldigt uppmuntrande och förlåtande gentemot Calle, medan här i julspecialen så får Erik vara mer sårbar samtidigt som Sonja får en mer ”hur dum tror du att jag är egentligen?”-rättframhet. Så jag är glad över att vi fick se mer av det här, har Charlie Gustafsson sagt om Sonja, Malin Persson rollfigur, i en tidigare intervju med Moviezine.se.



Är Malin Persson med i ”Skiftet” på Netflix?

Ja, Malin Persson är med i "Skiftet" på Netflix. Serien hade premiär 3 oktober 2025. Där spelar Malin Persson Ingrid.

Så här beskriver Netflix själva serien:

"I ett underbemannat svenskt polisdistrikt på 1950-talet inleds ett djärvt experiment när man anställer de första kvinnliga poliserna. Inspirerad av verkliga händelser"

Har Malin Persson pojkvän eller make?

Nyheter24 har inte hittat någon information om Malin Persson har pojkvän eller make.

Har Malin Persson barn?

Det samma gäller huruvida Malin Persson har barn eller inte.

Har Malin Persson Instagram?

Ja, Malin Persson har Instagram. Där heter hon @mallanpe och du hittar henne här.

