De flesta tittarna missade detaljen i Elitstyrkans hemligheter VIP. Men de som upptäckte det hela – de tyckte att det var fantastiskt.

Det var under tisdagen som säsongsavslutningen av Elitstyrkans hemligheter VIP gick av stapeln. Årets säsong var den absolut första svenska där det är kändisar med och av det stora gäng som gick in i tävlingen under det första programmet så var det endast fyra stycken kvar i slutet.

Men under det sista avsnittet skulle mycket komma att hända. Sista dagen blev nämligen rekryten, elitryttaren Carl Hedin, inkallad till samtal med instruktörerna. De skulle till en början berömma hans prestationer och fråga om hur han lärt sig att hantera nederlag.

Det som hände sedan var att instruktörerna pratade med Carl om att han dragit sig från att använda våld.

Carl Hedin fick lämna in sin armbindel. Bildkälla: TV4

– I den här världen så lägger vi våra liv i varandras händer. Men då gäller det att man ska kunna ta ett liv för att rädda någon av sina kamraters. Och jag tror inte att du skulle kunna göra det. Vad tror du?, frågar en av instruktörerna Carl.

Carl tvekade till en början men säger sedan:

– Nej instruktör... jag tror faktiskt inte att jag skulle kunna göra det.

Det inte tittarna eller Carl visste om var att svaret på frågan skulle göra så att han tvingades lämna tävlingen – samma dag som finalen.

Istället stod Alice Stenlöf och William "Kulan" Forslund kvar med instruktörerna på regementet. Men det hela har inte gått tittarna.

Kommentarer på Carl Hedins Instagram. Bildkälla: hedincarl/Instagram

På frågan kring varför Carl fick lämna fick Nyheter24 detta svar:

– Frågan om dödligt våld var en helt avgörande fråga som var viktig att ställa till Carl då han reagerat ovanligt starkt i en tidigare övning med vapen. Instruktörerna gör alltid en samlad bedömning under uttagningsprocessen om vilka de skulle lita på i en skarp situation och i detta fall blev detta en avgörande fråga att ställa just till Carl för att han skulle ha möjligheten att gå hela vägen i Elitstyrkans Hemligheter, avslutade hon.

Carl Hedin berättar om detaljen i sista scenen

På Carl sociala medier fortsätter lovorden att hagla och här och var syns han interagera med följarna.

På ett ställe valde han även att poängtera en liten detalj i klippet där han sitter med instruktörerna och tvingas lämna in sin armbindel.

Carl vek artigt ihop sin armbindel innan han gav tillbaka den. Bildkälla: hedincarl/Instagram

Carl var nämligen den enda av rekryterna som vek ihop sin armbindel innan han gav tillbaka den.