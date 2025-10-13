Mischa Billing chockar Kalle, 21, med sexskämt i TV4

Det var under det senaste avsnittet av Sveriges mästerkock som Mischa Billing smakade på en anrättning lagad av den unga kocken Kalle Karlsson.

Sveriges mästerkock är nu inne på sin 16 säsong och svenska folket är lika hängivna till programmet som de var den första säsongen.

Under årens gång har vi fått se en rad olika amatörkockar stå och kämpa bland kastruller för att ta den titeln "Sveriges mästerkock". Många gånger kan även vinsten betyda en karriär inom matlagning, kokböcker och restaurang.

Men det är inte bara deltagarna som varierat – under årens gång har vi även fått se olika profiler i den stränga juryn.

Tommy Myllymäki, Tina Nordström och Tom Sjöstedt var juryn under våren 2025. Foto: Waldemar Hansson/TV4.

Domare i första säsongen av programmet var Leif Mannerström, Markus Aujalay och Per Morberg. Vi har även sett Anders Dahlbom däremellan.

2025 klev ingen mindre än Tina Nordström in och hade då sällskap av Tom Sjöstedt och Tommy Myllymäki. Hon ersatte då Mischa Billing.

Och Tinas närvaro – den gick inte obemärkt förbi. Titt som tätt drog hon av ett och annat snusk-skämt, buggade med amatörkockarna och var ganska så sträng. En av de som ansökte älskade falukorv och hade även en falukorv tatuerad.



Amatörkocken Magnus. Bildkälla: TV4

– Är det en falukorv jag ser?, frågade Tina.

– Jajjemänn, det är det, svarade Magnus.

– Du har bara en falukorv på kroppen?, frågade Tina.

– Ehm, haha..., svarade Magnus.

– Nej men oj, förlåt, svarade Tina.

Och tittarna – de älskade det.

En skamsen Mat-Tina. Bildkälla: TV4

Mischa Billings oblyga skämt i TV4

Men nu har Nordström sannerligen mött sin överman. Detta då Mischa Billing, som nu är tillbaka i rutan, la en riktig groda i söndagens avsnitt. Det var ingen mindre än den unge deltagaren Kalle Karlsson som lagat en friterad tofu.

Sveriges mästerkock 2025. Bildkälla: TV4

– Kalle, om jag hade varit din flickvän och du hade bjudit på det här. Då hade det hänt grejer i Jönköping.....

– Ja jag kan bara instämma säger Thomas Sjögren.

– NEMEN VAD SÄGER DU, kontrar Mischa med tanke på den snuskiga undertonen vilket resulterar i att hela juryn och Kalle börjar skratta.