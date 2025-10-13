Fick alla deltagare samma fråga som Carl Hedin? Nu svarar TV4

Carl Hedin fick lämna Elitstyrkans hemligheter VIP efter att ha tvingats svara på en väldigt speciell fråga. Nu kräver tittarna att få veta om alla deltagare fick samma fråga.

Det var under tisdagen som säsongsavslutningen av Elitstyrkans hemligheter VIP gick av stapeln. Årets säsong var den absolut första svenska där alla deltagare är kända och av det stora gäng som gick in i tävlingen under det första programmet så var det endast fyra stycken kvar i slutet.

En som skulle komma att bli stor tittarfavorit var elitryttaren Carl Hedin. Även när han var med i programmet "Race across the world" var han väldigt omtyckt av tittarna.

Men under det sista avsnittet skulle mycket komma att hända. Sista dagen blev nämligen Carl, inkallad till samtal med instruktörerna. De skulle till en början berömma hans prestationer och fråga om hur han lärt sig att hantera nederlag.

Men det som hände sedan var att instruktörerna pratade med Carl om att han dragit sig från att använda våld.

Carl Hedin tvingades svara på en specifik fråga. Bildkälla: TV4

– I den här världen så lägger vi våra liv i varandras händer. Men då gäller det att man ska kunna ta ett liv för att rädda någon av sina kamraters. Och jag tror inte att du skulle kunna göra det. Vad tror du?, frågar en av instruktörerna Carl.

Carl tvekade till en början men säger sedan:

– Nej instruktör... jag tror faktiskt inte att jag skulle kunna göra det.

– Då kommer jag att be dig att lämna in din armbindel, säger instruktören till Carl och han fick helt enkelt lämna Elitstyrkans hemligheter VIP. De som klarade sig ända till slutet blev William Forslund och Alice Stenlöf som hyllades stort av instruktörerna.

Men några som inte var glada över detta – det var tittarna

Dygnen efter finalen kokade sociala medier över och tittarna fullkomligt rasade över att Carl tvingats lämna på sättet han gjorde. Många tittare har också ställt frågan kring om de andra rekryterna också blev tvungna att svara på samma fråga som Carl – det vill säga om de skulle kunna döda någon för att rädda någon annan i gruppen.

Nyheter24 hörde av sig till TV4 för att höra efter:

– Instruktörerna gör alltid en samlad bedömning under uttagningsprocessen om vilka de skulle lita på i en skarp situation och i detta fall blev detta en avgörande fråga att ställa just till Carl för att han skulle ha möjligheten att gå hela vägen i Elitstyrkans Hemligheter, svarade Catrin Magnusson, exekutiv producent på TV4.

