Victor Beer är en av medlemmarna i humorgruppen IJustWantToBeCool. Här kan du få reda på allt möjligt om honom.

Nyheter24 har samlat svaren på frågorna om det som googlas mest om Victor Beer.

Victor Beer. Foto: Jakob Åkersten Brodén/TT

Victor Beer ålder – hur gammal är han?

Victor Beer är född den 5 februari 1992 och fyller 34 år vintern 2026.

Annons

Victor Beer längd – hur lång är han?

Hur lång Victor Beer är, verkar han inte vilja svara på. I en intervju med Hänt blir svaret på frågan:

– Kortare än man tror. Längre än ett äpple men kortare än Mount Everest.

I samma intervju svarar IJustWantToBeCool-medlemmen Joel Adolphsson att han är 179 centimeter, och när Nyheter24 kikar på bilder av gruppen så säger vi att Viictor Beer är längre än Emil Beer, men kortare än Joel Adolphsson.

Är Victor Beer med Youtube-gruppen I IJustWantToBeCool?

Ja, Victor Beer är medlem i Youtube-gruppen I IJustWantToBeCool. De andra två medlemmarna i gruppen är hans bror Emil Beer och deras kusin Joel Adolphsson.

Annons

IJustWantToBeCool, som ibland kallas för IJWTBC, publicerade sina första filmer på Youtube 2011, men har gjort humoristiska sketcher sedan barnsben.

De startade sin Youtube-kanal 24 april 2012, och har i dag 897 000 prenumeranter. Du hittar IJustWantToBeCool på Youtube här.

Victor Beer familj – är han äldre eller yngre bror till Emil Beer?

Victor Beers familj består av mamma, pappa, storasyster Sanna Beer (född 1989) och brorsan Emil Beer, skriver Modette.

Victor Beer är äldre bror till Emil Beer. De två syskonen började göra sketcher ihop på tidigt 2000-tal, när deras pappa köpte en videokamera till dem.

– Jag är tacksam att vi har fått hålla på så mycket för våra föräldrar. Vi gjorde om vardagsrummet till en green screen-studio och köket till inspelningsstudio och flyttade bord och lampor. De sa aldrig att vi inte fick göra det, utan stöttade oss alltid, har Emil Beer tidigare sagt i en intervju med Expressen.



Victor Beer utbildning – har han pluggat på KTH?

Vicor Beer har utbildning på högskolenivå. Enligt Linkedin pluggade han mattematik på KTH, Kungliga tekniska högskolan, i Stockholm mellan 2011 och 2016.

Annons

Emil Beer och Victor Beer, i humorgruppen IJustWantToBeCool med med Linda Boman. Foto: Pontus Lundahl/TT

Har Victor Beer flickvän eller fru?

Victor Beer har numera en fru, sedan han gifte sig med sin flickvän Linda Boman, numera Linda Beer, i juni 2025. Den 15 juni 2025 delade komikern en bröllopsbild på Instagram med texten:

"Igår gifte jag mig med mitt livs kärlek, bästa vän, livskamrat, förebild, trygghet och så oändligt mycket mer. Det finns inget bättre än att veta att jag alltid kommer få ha dig med mig"

Visa det här inlägget på Instagram Vem är Victor Beers fru Linda Boman? Vem är Victor Beers fru Linda Boman?

Linda Boman är Victor Beers fru, men också en influencer under namnet Lola. Hon har även en podd med sin kompis som heter "Ros och Lola".

Annons

Hon är född den 20 december 1997, och fyller 28 år vintern 2025.

Har Victor Beer barn?

Nej, Victor Beer har inte barn. Han och frun Linda Beer gick ut med att de fick ett tidigt missfalll i september 2025.

Annons

– Det var väldigt tufft. Jag trodde att jag skulle hantera det bättre, jag visste ju att risken fanns. När jag fick reda på det blev jag så otroligt ledsen, fast jag visste om att det kunde hända, berättade Victor Beer när han gästade Anis don Deminas Youtubekanal.

Han berättar att paret inte gett upp hoppet om att få barn, utan att de kommer fortsätta försöka.



Är Victor Beer med i Bäst i test 2025?

Ja, Victor Beer är med i Bäst i test 2025. Det är även Jenny Strömstedt, Daniel Nannskog, Peter Magnusson och Kirsty Armstrong.

– Det är skönt att äntligen bevisa för folk att vi youtubers faktiskt är så inkompetenta som folk tror vi är, säger Victor Beer i ett pressmeddelande inför att Bäst i test 2025 skulle sändas.

Jenny Strömstedt, Daniel Nannskog, Peter Magnusson, Kirsty Armstrong och Victor Beer i Bäst i test. Foto: Emelie Bokehsius

Har Victor Beer Instagram?