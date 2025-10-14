Radio- och tv-profilen Josefin Crafoord har en gedigen karriär bakom sig. Men vad vet du egentligen om henne? Nyheter24 reder ut några vanliga frågor som googlas om Crafoord.

Josefin Crafoord ålder – hur gammal är hon?

Josefin Crafoord föddes den 5 april 1973. Det gör att hon fyller 53 år under våren 2026.

Josefin Crafoord längd – hur lång är hon?

Enligt IMDb är Josefin Crafoord 175 centimeter lång.

Josefin Crafoord. Foto: Robin Haldert/TT

Josefin Crafoord familj – vad heter hennes föräldrar?

Josefin Crafoord föddes i Göteborg och spenderade sina första år i livet i småländska Vimmerby. Mamma My och pappa Björn skilde sig när Crafoord var tre år gammal. Då gick också flyttlasset till huvudstaden.

– Jag och mamma flyttade till Stockholm och jag träffade pappa väldigt sporadiskt. Mamma träffade en ny man, vi bodde först i Gamla Stan och sedan på Söder. Hon jobbade som dekormålare på Stadsteatern, höll på mycket med konstnärliga uttryck, allt från att göra skivomslag till att trycka tyger. Det var mycket musik, fester och festivaler. Ebba Grön och Grisen skriker ute på Oasen Rågsved och festerna på Gärdet, och det var alltid mycket folk. En lite punk-bohemisk uppväxt, med mycket kultur, har Crafoord berättat för Hänt.

Var Josefin Crafoord ung när hon började jobba på ZTV?

Känns det som att Josefin Crafoord varit med i mediasvängen länge? Det är för att hon har det. För Expressen har hon berättat hur hon först kom i kontakt med ZTV, där hon sedermera skulle inleda sin karriär under 1990-talet.

– Jag var väldigt mycket ute i svängen i tonåren, det var fester hit och dit, och hamnade i ett gäng som gjorde ofta performancegrejer på olika tillställningar, premiärer och sånt där.

– Vi var som ett crew. Vi gick på modevisningar, hade uppträdanden på ravefester och så vidare. Jag träffade Mikael Bohman och Peter Siepen på en tillställning. Jag lärde känna dem och de tyckte jag var en rolig tjej och jag fick vara med i en vinjett till ett program på ZTV.

Som 19-åring började hon som hallåa på ZTV, där hon presenterade musikvideos på löpande band, enligt Elle.

Josefin Crafoord tv-program – vad har hon varit med i?

Josefin Crafoord när hon ledde "Kollo" i ZTV. Foto: Hasse Fridén/TT

Josefin Crafoord har programlett en rad olika produktioner genom åren, däribland "Josefins värld", "Västmannagatan 44 A", "ZTV på väg" och "Kollo" i ZTV, uppger Elle. Efter sex år lämnade hon kanalen och började jobba på TV3 – då med programmet "Silikon" tillsammans med Gry Fosrsell.

– Jag kände att det var dags att prova något nytt nu. Dessutom ska det bli kul att jobba med en hel redaktion. Inte minst med Gry, sa hon till Aftonbladet i samband med kanalbytet.

Josefin Crafoord när hon programledde "Silikon". Foto: Mark Earthy/TT

När "Paradise hotel" började sändas i Sverige år 2005, då i TV4, var det Crafoord som var programledare för de första två säsongerna.

– "Paradise Hotel" är ett bra och underhållande program. Det var ett väldigt stort äventyr att göra och nu hoppar jag på äventyret igen, sa hon till Aftonbladet inför den andra säsongen.

Josefin Crafoord och deltagarna i den andra säsongen av "Paradise hotel". Foto: Claudio Bresciani/TT

Därefter gick Crafoord över till TV3 igen, för att leda dejtingprogrammet "Fling".



– "Fling" bejakar singellivet. Det handlar inte om att träffa sitt livs kärlek. Våra deltagare är öppna människor som vill träffa folk. Om det skiter sig är det inte hela världen, sa hon till Aftonbladet då.

År 2010 återvände Crafoord till TV4, där hon tillsammans med Paul Haukka och Jakob Öqvist ledde "Idol: Eftersnacket" i TV400. Trion hade tidigare jobbat ihop i "Vakna med The Voice" i Kanal 5.

– Vi valde just de tre för att de samarbetar och kompletterar varandra väldigt bra. De är sammansvetsade på ett unikt sätt och kommer att införa en ton i studion som passar utmärkt för Idol eftersnack, Crille Andersson, dåvarande kanalchef för TV400, till TV4 vid tiden.

Paul Hakka, Josefin Crafoord och Jakob Öqvist. Foto: Maja Suslin/TT

Sänder Josefin Crafoord radio i Star FM?

Josefin Crafoord sänder, sedan 2020, radio i Star FM. I juni 2024 stod det klart att hon skulle sända kanalens morgonshow tillsammans med Ingemar Allén och Peter Sandholt.

”Josefin har sedan 2020 skapat en stark relation med Star FM:s lyssnare och jag är övertygad om att hennes personlighet kommer att komplettera Ingemar och Peter perfekt. Målsättningen är att skapa en ny nationell morgonshow med potential att nå P4:s publik och på så sätt flytta fram Star FM:s position som Sveriges tredje största kommersiella radiokanal”, sa Christer Modig, chef för Viaplay Groups radioverksamhet i Sverige, i ett pressmeddelande då, enligt Radionytt.

Var Josefin Crafoord gift med Wille Crafoord?

Josefin Crafoord och Wille Crafoord, känd från hiphop-gruppen Just D, gifte sig år 1995.

– När vi gifte oss tänkte jag, äsch man kan ju alltid skilja sig, har hon berättat Expressens webb-tv-satsning ”Mammabikten”, där hon också förklarade varför äktenskapet tog slut efter fyra år:

– Det funkade ju inte. Jag kände mig väldigt kontrollerad i vår relationen och så fanns det en sak som jag helt enkelt inte tål och det är svartsjuka. Och den där svartsjukan uttryckte sig i så bisarra grejer, typ spionage när jag gick ut.

Wille Crafoord. Foto: Janerik Henriksson/TT

Josefin Crafoord partner – har hon pojkvän eller make?

Det är oklart huruvida Josefin Crafoord har någon partner i dagsläget. I en intervju med Aftonbladet år 2023 berättade tv- och radioprofilen om hur hon då såg på dejtande.

– Jag kan inte dejta, jag tycker det är skitstelt och konstigt. Jag pallar inte med appar heller. Däremot så finns det en kille som jag gillar jättemycket. Jag väntar in honom. Jag tror att han vet om det, men han låtsas inte veta om vad jag känner. Jag tror att jag måste vänta i tio år innan han är redo.

Hon sa emellertid att hon blivit uppvaktad "från höger och vänster".

– Jag märker att jag fortfarande funkar på marknaden och jag kan nästan bli lite chockad att det är så.

Har Josefin Crafoord barn?

Josefin Crafoord har två barn. Sonen Roderick fick hon med exmaken Wille Crafoord och sonen Charlie fick hon, enligt Aftonbladet, med tidigare partnern tillika skådespelaren Martin Aliaga.

Josefin Crafoord med sönerna år 2007. Foto: Bertil Ericson/TT

Vad gör Josefin Crafoord i dag?

Josefin Crafoord sänder radio i Star FM på daglig basis. På Instagram, där hon har över 20 000 följare, delar hon titt som tätt med sig av bilder från både jobb och vardag. Där titulerar hon också sig själv som keramikskulptör – något hon berättat mer om för Aftonbladet.

– Jag har utvecklat mitt intresse för arty farty-biten, jag skulpterar i keramik. Det blir mycket djur över lag som katter, men det kan också bli en ljusstake.

På Instagram har hon ett särskilt konto för just skulpterandet som heter @keramikonfleek.



Var Josefin Crafoords hus med i "Det sitter i väggarna"?

Under hösten 2025 var Josefin Crafoord med i SVT:s "Det sitter i väggarna". Där visade hon upp det soldattorp hon haft i sin ägo i drygt tio år – och som visar sig ha kopplingar till de von Sydowska morden.

– Nej, vad hemskt?!, sa Crafoord i programmet, som sändes den 14 oktober, när antikexperten Rickard Thunér berättade om fallet.