Han gör det nästan omöjligt att titta på Robinson 2025

Robinson 2025 är i full gång och redan har flera i gänget utmärkt sig.

Robinson är i full gång och i denna säsong möts tittarna av en rad förändringar. En av de större förändringarna är ju att det är en ny programledare. Petra "Pam" Malm är nämligen utbytt mot TV4:s gullgosse Martin Järborg.

Martin Järborg. Bildkälla: TV4

Och tror på fan så gör han ett riktigt toppenjobb. Det tar ett par avsnitt för honom att bli varm i kläderna men nu är det ett riktigt nöje att se honom i rutan.

Casting-teamet har gjort ett riktigt bra jobb då man redan tidigt märker att konflikterna kommer att dugga tätt. Men i år har jag förvånats av vem jag direkt fattat tycke för.

Jag tycker nämligen att Nutti verkar vara en riktig king. Och ganska snabbt skulle jag få lite vatten på min kvar då han under örådet väljer att ge bort sin immunitet som han kämpade skiten ur sig för att få.

Han gav den till ingen mindre än Susanne Persson som haft det väldigt motigt i tävlingarna.

Dagen efter att Susanne räddats av Nutti var det dags för pristävling och detta har ofta med mat att göra. Men vad fan händer. Jo, lag Nord leder STORT men i sista momentet är det Susanne som är sist kvar och ska försöka dra sig upp med hjälp av ett rep.

Men går det? Nej.

Tiden går och efter en stund har tre personer hunnit förbi Susanne och lag Syd vinner. Men det hela skulle komma att visa mer än bara besvikelse och glädje. Det skulle komma att visa deltagarnas sanna färger.

Från Robinson 2025. Bildkälla: TV4

Istället för att fira allt för länge radar lag Syd upp sig och säger att de imponerades av att Susanne inte gav upp utan kämpade på in till sista sekunden.

Lag Nord, Susannes eget lag, väntade inte en enda sekund med att simma ut till henne för att berätta att det hela var ok. Detta istället för att stå med låga huvuden och se hon som "förstörde" simma in till stranden.

Men sen fanns det en person... och jag kan ju då INTE säga att jag är förvånad ALLS. Och det var ju Agust Helgason som tidigare varit med i "Gift vid första ögonkastet". Och nej, TYVÄRR så var man ju inget större fan då heller.

Precis som resten av deltagarna säger på ön så är Agust en speciell prick som gärna vill försöka visa sig duktig, viktig och speciell. Det hela landar dock väldigt fel då folk bara tycker att han är... ganska så jobbig. Och istället för att motbevisa en så fortsätter han ju att tömma bensin på denna fördoms-eld.

Laget simmade ut till Susanne. Bildkälla: TV4

Det är nämligen en enda person som inte simmar fram till Susanne efter det som hänt under tävligen. Och giiiiivetvis är det kapten August. Han måste även här visa sig – speciell.

– Nej jag... jag såg att alla de andra simmade ut. Då stod jag kvar och applåderade till laget som vann istället. Jag kände besvikelse men ville också visa respekt för det andra laget, säger han.

Nej AGUST, du ville bara inte göra som alla andra AGUST detta för att du hela tiden verkar känna att du har något att bevisa AGUST.

Robinson 2025 är i full gång. Bildkälla: TV4

Förlåt men vad är det med vissa och måsta visa "det här är jag" "titta på mig" "jag är speciell mamma". Liksom för bövelen hoppa i du med, smält in och var lite skön. Jag måste vara överkänslig men jag blev nästan så irriterad över detta att jag var nära på att stänga av.

Det ska bli otroligt spännande att se om Agust växer under sin tid på ön eller om det här bara eskalerar. Dessvärre tenderar det att vara det sistnämnda.