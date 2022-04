19 000 personer har precis fått hem ett brev att de under året, från maj 2021 till april 2022 kommer bli kallade till att göra mönstringen. Av de 19 000 kallade personerna så kommer ungefär 6000 klara mönstringen och kallas till grundutbildningen med värnplikt.

Nyheter24 har tidigare skrivit vad som diskvalificerar dig från att göra lumpen, och hur det urvalet görs. Här kan du läsa mer.



Så går mönstringen till

Mönstringen innebär ett flertal krävande tester, där både läkare och psykologer bedömer om en person är lämplig att ligga i befäl. Testerna prövar både den fysiska förmågan och den mentala, och det krävs att man blir godkänd på alla tester för att kallas till grundutbildning med värnplikt.

Kallelsen till grundutbildningen kommer senast fyra månader efter att testerna har genomförts.

Foto: Björn Larsson Ask/SvD/TT

Så gör du en egen ansökan till att göra lumpen

Går man inte vidare från mönstringen kan man däremot söka på egen hand.

– När du har gjort en egen ansökan och fyllt i det så kallade prövningsunderlaget som har liknande frågor som mönstringsunderlaget, och om du har alla behörighetskrav så kommer du att ha möjlighet att boka en tid för prövning, förklarar Marinette Nyh Radebo, kommunikationschef på Plikt- och prövningsverket, för Nyheter24 och fortsätter:

– Om man klarat hela prövningen så träffar man en inskrivningshandläggare och får den befattning som det resultat du fått under dagen motsvarar. Vill man ha den befattningen så säger man ja till att göra grundutbildning med värnplikt. Då kommer också plikten in för den som gjort en egen ansökan, så att man är under samma lagrum som när man gör grundutbildning med värnplikt.

"Beroende på vilket moment i mönstringen du inte klarade..."

Men det kan behöva gå en viss tid innan du får söka igen, som kan variera utifrån vad du fick underkänt på. Det innebär att du inte kan göra en ny ansökan innan spärrtiden har passerat.

– Beroende på vilket moment i mönstringen du inte klarade så är det viss spärrtid innan du får komma tillbaka. Om du exempelvis inte klarat konditionstestet så kan du inte boka en ny tid förrän tre månader senare, förklarar Marinette Nyh Radebo.

Foto: Johan Nilsson/TT

Spärrtider – då kan du ansöka att mönstra igen

Misslyckas du på momenten så får du följande spärrtid innan du kan ansöka igen:



Begåvnings- och personlighetstest: Spärrtid 12 månader

Fysiskt arbetsprov och muskeltest: Spärrtid tre månader

Synskärpa: Ingen spärrtid

Färgseende: Omprov medges inte

Hörsel: Ingen spärrtid

Medicinsk bedömning: Ingen spärrtid

Psykologintervju: Spärrtid 12 månader

Drogtest: Spärrtid 24 månader

Säkerhetsintervju: Spärrtid 12 eller 24 månader

Registerkontroll: Spärrtid 24 månader

Källa: Plikt- och prövningsverket.