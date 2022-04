Sedan 2018 får alla 18-åringar fylla i mönstringsunderlagets frågor. I år väntas ungefär 106 000 nyblivna 18-åringar svara på mönstringsunderlagets frågor.



Men vissa har inte möjlighet att göra grundutbildning med värnplikt, och sållas då bort redan innan frågorna skickas ut. Det kan exempelvis vara om man är rullstolsburen, eller kräver någon typ av assistans. Marinette Nyh Radebo, kommunikationschef på Plikt- och prövningsverket, förklarar för Nyheter24 att de får underlag från exempelvis försäkringskassan och kommunen.

Frågor som kan finnas i mönstringsunderlaget

Frågorna man besvarar i mönstringsunderlaget berör allt från skolgång, fysik, fritidsintressen och sjukdomshistorik och sociala vanor till alkoholvanor.

Exempel på frågor som kan finnas i mönstringsunderlaget:

Hur är din kondition om du jämför dig med jämnåriga av samma kön?

Hur är din muskelstyrka om du jämför dig med jämnåriga av samma kön?

Hur är dina betyg om du jämför dig med andra jämnåriga?

Jag tål som regel att bli tillsagd av lärare.

Jag har allvarligt funderat på att ”hoppa av” skolan

Jag har lätt för att bli så arg att jag tappar kontrollen.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Personerna som inte får mönstra

Personer som därefter sållas bort utifrån mönstringsunderlaget är exempelvis de som kräver kontinuerlig medicinering. Den som blivit dömd för brott eller strafföreläggande från Åklagarmyndigheten kommer inte heller gå vidare i prövningsprocessen mot en militär grundutbildning.



– De som har en kontinuerlig medicinering för någon medicinsk åkomma, till exempel diabetes. Det kan också vara att man medicinerar med en viss typ av medicin som innehåller någon substans som inte är förenligt med att göra grundutbildning med värnplikt, säger Marinette Nyh Radebo och fortsätter:

– Allt det här fyller man i när man gör mönstringsunderlaget och har man inte gjort det så kommer man få frågor vid mönstringen om detta.

Så många personer kallas till mönstringen

19 000 personer har precis fått hem ett brev att de under året, från maj 2021 till april 2022 kommer bli kallade till att göra mönstringen. Av de 19 000 kallade personerna så kommer ungefär 6000 klara mönstringen och kallas till grundutbildningen med värnplikt.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

Tester under mönstringen: "Vissa klarar inte..."

Under mönstringen får man genomgå ett flertal prövande tester, där både läkare och psykologer bedömer om en person är lämplig att ligga i befäl. Testerna prövar både den fysiska förmågan och den mentala, och det krävs att man blir godkänd på alla tester för att kallas till grundutbildning med värnplikt. Men vilket test som de flesta faller på kan skilja sig väldigt mycket åt.

– Det går inte att säga generellt vid vilket moment i mönstringen där de flesta inte går vidare till grundutbildning med värnplikt. Vissa klarar inte konditionstestet och får åka hem efter det, vissa klarar inte begåvningstestet och får åka hem efter det, förklarar Marinette Nyh Radebo.

Befattningar i Försvarsmakten – då kan du inte vara plattfot

Det finns väldigt många olika befattningar i Försvarsmakten och arbetsuppgifterna varierar stort. De olika befattningarna kräver olika saker från dig.

– Det finns ett par hundra olika befattningar för de som gör grundutbildning med värnplikt. De första tre månaderna är utbildningen lika för alla, efter det får de sin befattningsutbildning, och den kräver olika saker. Är du uttagen till att bli röjdykare till exempel, så får du också åka till Försvarsmakten och göra en utökad mönstring för att se att du klarar den befattningen, säger Marinette Nyh Radebo och fortsätter:

– Det finns även andra befattningar där det är viktigt att man vet vilka tidigare skador man har. Själva genomgången under mönstringen syftar just till att de skador du har inte ska förvärras under värnplikten.

Vissa befattningar har strängare urvalskriterier än andra. I vissa fall kan man exempelvis inte bli fallskärmsjägare om man är plattfot.



Marinette Nyh Radebo förklarar dock att det är svårt att generalisera då man kan vara mer eller mindre plattfot.

– Detta kan variera så oerhört mycket så alla faller inte på det. Det man kan säga är att plattfot kan ge en sänkt, så kallad tjänstbarhet, men det beror på hur mycket plattfot personen är.