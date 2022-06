Disneyland, hem till Musse Pigg och hans vänner är ansedd som "ett av världens gladaste ställen" att besöka för barn och de som vill uppleva "magi". Men så finns det Disney-fans och så finns det riktigt dedikerade fantaster.

En gammal skröna på nätet som cirkulerat de senaste åren säger att gravida kvinnor som föder sitt barn inne på området blir med livstids-gratispass till Disneyland. Ett pass som ska erhållas av barnet endast.



Gravida låser in sig på Disneyland: "Gormar om passet"

Detta har lett till att vissa kvinnor med krystvärkar åker dit och gömmer sig inne på toaletten, rapporterar TV4:s Nyhetsmorgon.

I förra veckan ska vandringssägen återigen uppmärksammats på sociala medier.

– Skrönan har ställt till det genom åren. Kvinnor med värkar springer in på nöjesparken och låser in sig på toaletter och vägrar komma ut och “gormar” om det här passet, säger nöjesjournalisten Sara Kinberg som gjort den här spaningen under tisdagens Nyhetsmorgon.

Myt eller sanning? Tilltaget slutar på sjukhus

När de gravida kvinnorna låst in sig på toaletterna har personal på nöjesplatsen svarat med att de påstådda passen inte existerar. Kvinnorna låter sig till slut köras i ambulans till närliggande sjukhus för att i lugn och ro föda sina barn.

Myten om ett livstidspass tros komma ifrån när det första barnet föddes år 1979 på Disneyland i Kalifornien. Barnet ska efteråt på sjukhuset fått besök av ett gäng Disney-karaktärer som gett barnet ett “Disneyland-födelsebevis”, rapporterar TV4.

Det här tros vara ett förmodligen humoristisk tillslag för att uppmärksamma den då första engångs-händelsen. Men det är det här födelsebeviset som folk eventuellt blandar ihop med ett livstidspass på nöjesparken.