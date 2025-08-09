Getingsommaren är här – så gör du för att slippa problemen

Getingar kan vara både viktiga och besvärliga. När antalet ökar under sommaren är det bra att veta hur du hanterar dem på ett säkert sätt – och när det är dags att be om hjälp.

Inför sommaren var det mycket snack om att det skulle bli en riktig getingsommar. Nyheter24 har tidigare rapporterat om att det var en torr majmånad vilket skapade perfekta förutsättningar för getingdrottningarna att bygga sina bon.

Fler vill ha hjälp med getingbon – experterna tipsar

Trygg-Hansa har under de senaste veckorna märkt av en kraftig ökning av samtal från kunder som vill ha hjälp att ta bort getingbon. Håkan Franzén, försäkringsexpert på Trygg-Hansa, berättar att de fått över tusen samtal där majoriteten handlar om getingar just nu.

Det går att ta bort getingbon själv, men experterna rekommenderar att anlita proffs vid om man vill slippa risker eftersom getingarna är som mest aggressiva i augusti.

Dessutom finns det viktiga regler att tänka på: humlor, bin och bålgetingar får inte skadas, eftersom de är viktiga pollinatörer och en del av ekosystemet. Bålgetingbon får du dessutom inte ta bort själv.

Så undviker du fler getingbon hemma

Vill du slippa getingproblem framöver finns det flera smarta saker att göra:

Lämna inte mat, djurfoder eller sötsaker framme, varken inomhus eller på altanen. Torka snabbt upp spill och fläckar.

Rengör grillen direkt efter användning.

Töm soporna ofta.

Se till att ventilationsöppningar i vind- och förrådsutrymmen är täckta med nät.

Håll vindsluckan tät och stängd.

Inspektera tak och fasader och täck luftspalter med nät.