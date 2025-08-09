Getingsommaren är här – så gör du för att slippa problemen

Inför sommaren var det mycket snack om att det skulle bli en riktig getingsommar. Nyheter24 har tidigare rapporterat om att det var en torr majmånad vilket skapade perfekta förutsättningar för getingdrottningarna att bygga sina bon.
Fler vill ha hjälp med getingbon – experterna tipsar
Trygg-Hansa har under de senaste veckorna märkt av en kraftig ökning av samtal från kunder som vill ha hjälp att ta bort getingbon. Håkan Franzén, försäkringsexpert på Trygg-Hansa, berättar att de fått över tusen samtal där majoriteten handlar om getingar just nu.
Det går att ta bort getingbon själv, men experterna rekommenderar att anlita proffs vid om man vill slippa risker eftersom getingarna är som mest aggressiva i augusti.
Dessutom finns det viktiga regler att tänka på: humlor, bin och bålgetingar får inte skadas, eftersom de är viktiga pollinatörer och en del av ekosystemet. Bålgetingbon får du dessutom inte ta bort själv.
Så undviker du fler getingbon hemma
Vill du slippa getingproblem framöver finns det flera smarta saker att göra:
- Lämna inte mat, djurfoder eller sötsaker framme, varken inomhus eller på altanen. Torka snabbt upp spill och fläckar.
- Rengör grillen direkt efter användning.
- Töm soporna ofta.
- Se till att ventilationsöppningar i vind- och förrådsutrymmen är täckta med nät.
- Håll vindsluckan tät och stängd.
- Inspektera tak och fasader och täck luftspalter med nät.
Om du hittar ett getingbo som känns besvärligt är det smart att agera tidigt, medan boet fortfarande är litet. Och om boet är stort eller sitter på en plats där det stör mycket är det bästa att kontakta en expert.