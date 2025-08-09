Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /getingar

Getingsommaren är här – så gör du för att slippa problemen

Publicerad: 9 aug. 2025, kl. 16:00
Getingarna har börjat härja i sommar. Foto: Johan Nilsson / TT & Hasse Holmberg

Getingar kan vara både viktiga och besvärliga. När antalet ökar under sommaren är det bra att veta hur du hanterar dem på ett säkert sätt – och när det är dags att be om hjälp.

Pernilla Albinsson
Pernilla Albinsson,
Nyhetsreporter

Ämnen:

getingar, getingsommar

Inför sommaren var det mycket snack om att det skulle bli en riktig getingsommar. Nyheter24 har tidigare rapporterat om att det var en torr majmånad vilket skapade perfekta förutsättningar för getingdrottningarna att bygga sina bon.

LÄS MER: Polisen varnar: Tjuvar är i farten här – stulit för 100 000

Fler vill ha hjälp med getingbon – experterna tipsar

Trygg-Hansa har under de senaste veckorna märkt av en kraftig ökning av samtal från kunder som vill ha hjälp att ta bort getingbon. Håkan Franzén, försäkringsexpert på Trygg-Hansa, berättar att de fått över tusen samtal där majoriteten handlar om getingar just nu.

Det går att ta bort getingbon själv, men experterna rekommenderar att anlita proffs vid om man vill slippa risker eftersom getingarna är som mest aggressiva i augusti.

Annons

Dessutom finns det viktiga regler att tänka på: humlor, bin och bålgetingar får inte skadas, eftersom de är viktiga pollinatörer och en del av ekosystemet. Bålgetingbon får du dessutom inte ta bort själv.

LÄS MER: Ditt kliande kan vara skabb – så skyddar du dig

Så undviker du fler getingbon hemma

Vill du slippa getingproblem framöver finns det flera smarta saker att göra:

  • Lämna inte mat, djurfoder eller sötsaker framme, varken inomhus eller på altanen. Torka snabbt upp spill och fläckar.
  • Rengör grillen direkt efter användning.
  • Töm soporna ofta.
  • Se till att ventilationsöppningar i vind- och förrådsutrymmen är täckta med nät.
  • Håll vindsluckan tät och stängd.
  • Inspektera tak och fasader och täck luftspalter med nät.

Om du hittar ett getingbo som känns besvärligt är det smart att agera tidigt, medan boet fortfarande är litet. Och om boet är stort eller sitter på en plats där det stör mycket är det bästa att kontakta en expert.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
16:00
Nyheter
/ Inrikes

Getingsommaren är här – så gör du för att slippa problemen

Idag
15:06
Nyheter
/ Inrikes

Kanot kantrade – en till sjukhus

Idag
14:30
Nyheter
/ Inrikes

Stockholms hemliga trädgård hyllas internationellt

Idag
13:03
Nyheter
/ Inrikes

”Höll på att svälta ut oss” – svensk ekotrend över

Idag
12:50
Nyheter
/ Inrikes

Man anhållen för mordförsök i Skellefteå

Idag
12:18
Nyheter
/ Inrikes

Stopp i Göteborgs tågtrafik - obehöriga på spåret

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons