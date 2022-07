Hovrätten sänker straffet för Jim Grapenkrantz – ”Sexmonstret från Västerås”

Domen från 2005 mot 54-åriga Jim Grapenkrantz, som numera heter Janken Donnstedt, och som kallats en av Sveriges värsta sexualförbrytare, innehöll femton åtalspunkter: grovt koppleri, människohandel, våldtäkt, grov kvinnofridskränkning och elva fall av grov våldtäkt.

Janken Donnstedt ska, enligt åklagaren, ha lurat sin sambo att följa med till Tyskland, där han under nästan ett halvår tvingat henne att prostituera sig. Via en hemsida förmedlade han kontakt med flera okända män och spelade in pornografiska filmer som sedan såldes.

Janken ska även ha tvingat sambon att prostituera sig i Skåne under drygt ett års tid.

Utfört elva grova våldtäkter mot sambon

Donnstedt ska personligen ha utfört elva grova våldtäkter mot sambon. Vid ett tillfälle medverkade en annan man, som på Jankens uppmaning slog kvinnan.



Janken dömdes senast 2005 till 14 års fängelse. Den sista tiden av straffet avtjänade han på anstalten i Kristianstad.

Han försattes på fri fot 2014 och bosatte sig i nordöstra Skåne.



Hovrätten: "Rubriceras som lindrigare brott"

I februari i år dömdes han igen för flera våldtäkter som skett under tortyrliknande förhållanden. Janken dömdes även för människohandel. Kristianstads tingsrätt dömde honom då till 17 års fängelse samt att betala skadestånd till den utsatta kvinnan á 875 000 kronor, rapporterar Aftonbladet.



Men Janken Donnstedt som anser att han borde frias helt från anklagelserna överklagade till hovrätten – som i fredags sänkte straffet från 17 till 11 år.

Hovrätten motiverar straffsänkningen med att vissa gärningar rubriceras som lindrigare brott. Enligt hovrätten ska mannen gjort sig skyldig till sju fall av grov våldtäkt, sju fall av våldtäkt, människohandel, sexuellt övergrepp, grov kvinnofridskränkning och grovt koppleri.

Även det tidigare skadeståndet om 875 000 sänks till 575 000 kronor.