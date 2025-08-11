Varnar för ny bluff: ”Gratis” värdering kan kosta dig dyrt

Ett klick på ett gratiserbjudande har lett till fakturor på flera tusen kronor. Konsumenter slår nu larm om ett nytt fakturabedrägeri som sprids i snabb takt.

Ett stort antal svenskar har under sommaren drabbats av oväntade fakturor efter att ha använt bilvärderingstjänster från företaget Bildep, något som Sydsvenskan var först att rapportera om.

Under juli månad har 75 anmälningar inkommit till Konsumentverket – de flesta från personer som känt sig vilseledda.

Det gemensamma mönstret är att användare lockas av annonser om gratis bilvärdering via sociala medier eller webbsidor, men får kort därefter hem en faktura på omkring 2 000 kronor – trots att de inte anser sig ha ingått något avtal.

Får faktura utan att ha gått vidare

En kvinna berättar för Sydsvenskan hur hon klickade på en länk som utlovade en kostnadsfri värdering, fyllde i sina uppgifter – och fick några dagar senare en faktura på 169 euro.

En annan person uppgav att han började fylla i formuläret men valde att avbryta när sajten begärde bankuppgifter. Trots detta damp samma summa ner i brevlådan.

Båda försökte få kontakt med företaget för att bestrida fakturan, men utan framgång. Flera har valt att gå vidare och polisanmäla.

Företaget uppmärksammat av Konsumentverket

Bildep har nu hamnat på Konsumentverkets lista över företag som orsakat många klagomål. På myndighetens hemsida går det att hitta råd för hur man ska agera om man fått en oväntad faktura.

– Om man inte anser att man ingått i ett avtal ska man bestrida fakturan. För att styrka det kan man med fördel mejla företaget och spara en kopia, säger Hans Lundin, pressansvarig på Konsumentverket till Sydsvenskan.

Enligt Konsumentverket är just bilvärderingstjänster ofta svåra att komma åt. Många av bolagen har sin bas utomlands, vilket försvårar möjligheten för svenska myndigheter att agera.

Företagen har också en tendens att byta namn eller domän efter en kort tid – för att sedan återkomma med snarlika upplägg.

Tänk på detta innan du klickar

På Bildeps hemsida finns en ruta där användare måste kryssa i att de avsäger sig ångerrätten. Men enligt Konsumentverket gäller inte det om användaren inte fått tydlig information om villkor, tidsram och hur man ångrar sitt köp.

För att undvika att drabbas råder myndigheten konsumenter att vara extra försiktiga när de ser annonser om “gratis” tjänster – särskilt i sociala medier. Använd hellre kända aktörer där pris och villkor är tydliga redan från början.