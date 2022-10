Hösten och dess gulnande lövskogar och kallare väder är här med full kraft. Nu är det många som ser fram emot höstens mörka kvällar med tända ljus och en god bok. Men höstväder, lövhögar och fallfrukt kan väcka flera juridiska frågor – framförallt för husägare.

Vad är det som egentligen gäller när det kommer till att bibehålla höstens grannsämja? Har du tidigare råkat ut för en ruskig höst- och desto mer ruskig grannosämja? Nyheter24 har pratat med Fredrik Aldmo, jurist och expert på fastighetsrätt på Familjens Jurist, som reder ut vad som gäller vid eventuella juridiska konflikter grannar sinsemellan.

– Det viktigaste rådet man kan ge är att försöka förebygga konflikt med grannen och diskutera problemet innan det blir en reell konflikt. Sen får man som sagt inte glömma bort att det handlar om mänskliga relationer, man måste vara beredd att kompromissa i många frågor, säger Fredrik Aldmo till Nyheter24.



Juristen om grannosämja: "Aldrig tolerera hot"

De flesta som kontaktar Fredrik Aldmo vill ofta veta om det är grannen eller de själva som ska ta bort grenar och rötter som växer över tomtgränserna. Många frågor handlar om träd som skräpar ned eller riskerar att välta. Enligt Fredrik är det otaligt många som har problem med att grannen använder deras tomt som förvaringsplats.

– Som granne ska man aldrig tolerera hot eller våld, så förekommer sådant ska man alltid polisanmäla. Att stämma sin granne bör man i regel vara försiktig med, dels eftersom en process alltid medför ekonomiska risker, och dels eftersom relationen med grannen i regel blir irreparabel om man stämmer i domstol.

Man kan alltid vända sig till kronofogdemyndigheten för att få hjälp med handräckning. Kommunen har även viss tillsyn över frågor som ovårdade tomer och bullerstörningar.



Juristen om allt du behöver veta i höst

Får jag plocka äpplen från ett träd där trädet står i en trädgård men grenen hänger ut över gångvägen utanför? Nej. Så länge äpplena hänger kvar på trädet tillhör de trädägaren. När de fallit från trädet till marken utanför tomten är det däremot fritt fram att plocka.

Om ett träd utanför min tomt blåser omkull i höststormarna och skadar mitt hus, kan min försäkring täcka skadorna? Ja, många villaförsäkringar täcker skador orsakade av omkullblåsta träd, om vinden uppnått tillräckligt hög vindstyrka. Villkoren varierar dock beroende på vilket försäkringsbolag det gäller.

Löven från grannens träd faller varje höst ner i min trädgård. Kan jag tvinga grannen att kratta upp löven? Nej, normalt anses besväret orsakat av nedfallande löv inte vara så farligt att trädägaren kan förpliktas att kratta bort löven.

Om det regnar in i mitt hus under ett häftigt regnväder, kan jag vara säker på att min försäkring täcker skadorna? Nej, det är vanligt att en villaförsäkring inte täcker vatten som kommer utifrån. Du behöver kolla upp vad just din försäkring täcker.