Italienska staden erbjuder över 300 000 kronor till den som flyttar dit

Sugen på italiensk kultur, konst och mat? Say no more! En stad i Italien erbjuder nämligen framtida invånare 300 000 kronor för att köpa ett hus där.

Skvallra om grannen tar ett bloss - få 5 000 kronor Trots sin medeltida historia och vackra arkitektur står husen i den lilla staden Presicce i Italien nästan tomma. Nu ska det bli ändring på det. Erbjuder 300 000 för att köpa hus Med allt färre nyfödda för varje år som går, vill myndigheterna i staden locka både turister och italienare att köpa ett hus för att blåsa liv i staden. För att locka både turister och italienare att flytta erbjuder de därför ett lockande erbjudande. De utlovar betalning på över 300 000 svenska kronor för att köpa en tom bostad och bosätta sig i staden. "Det är synd att bevittna" De hus som blivit övergivna av tidigare ägare och nu är till salu har en prissättning på omkring 250 000 kronor. – Det finns många tomma hem i den historiska stadskärnan som byggdes före 1991 som vi skulle vilja se levande igen med nya invånare. Det är synd att bevittna hur våra gamla stadsdelar fulla av historia, underbar arkitektur och konst sakta töms, säger kommunalrådet Alfredo Palese till CNN. Erbjudandet väntas bli verklighet redan kommande vecka. – Vi kommer att erbjuda upp till 30 000 euro till människor som är villiga att flytta hit och köpa en av dessa övergivna bostäder. Den totala finansieringen kommer att delas i två delar: den kommer dels att gå till att köpa ett gammalt hem och dels till att rusta om det vid behov, säger Palese i intervjun med CNN.