Höj pensionen med 20 procent – det krävs

Vissa avgifter kan äta upp stora summor av din pension. Genom att agera kan du därför höja din utbetalning med upp emot 20 procent.

Funderar du ofta på hur du ska göra för att maxa din framtida pension? Och går det ens att göra det?

Visst gör det. Och det fina är att det framför allt görs genom tålamod och många år med ränta-på-ränta. Det är åtminstone pensionsekonomen Staffan Ströms åsikt.

Hur du agerar påverkar din pension olika

I en intervju med Nyheter24 redogör han för att du kan agera på flera sätt för att se till att din framtida pension, oavsett hur många år du har kvar i arbetslivet, blir så bra och ekonomiskt trygg som möjligt.

– Den allmänna pensionen fylls på automatiskt när vi betalar skatt, men för att få inbetalningar till en tjänstepension gäller det att jobba hos en arbetsgivare som erbjuder det. Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats kan du vara säker på att det även finns tjänstepension.

Annons

Dessa delar är bara några av de som bidrar till din framtid som pensionär. Utöver ett eventuellt privat sparande, vill säga.

Staffan Ström är pensionsekonom på Alecta. Foto: Foto: Evelina/pressbild Alecta

Hundratusentals kronor kan försvinna i din pension

Att ”maxa” sin pension kan dock te sig på olika sätt. Enligt Ström finns det flera tillvägagångssätt, var av ett är att helt enkelt hålla avgifterna nere.

Annons

– Den avgift som pensionsförvaltaren tar ut för att placera dina pengar kan nämligen tugga i sig en mycket större del av dina pensionspengar än du tror. En enda procent i avgift kan låta väldigt lite, men det betyder att förvaltaren stoppar en procent av dina pensionspengar i sin egen ficka varje år under hela ditt liv.

Och visst blir det mycket pengar över tid.

– Det är inte ovanligt att det försvunnit hundratusentals kronor i form av avgifter när det är dags för pensionen. En enkel tumregel är att en enda procents högre avgift gör att en femtedel av dina pensionspengar försvinner, säger han.

Foto: Malin Hoelstad / SvD / TT

Annons

Pensionen kan bli 20 procent lägre

Ett annat sätt för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för dig och din pension är att själv ta kontroll över vad som sker med dina tjänstepensionspengar när du avlider. Du kan själv välja om dina närmaste får pengarna eller om slantarna helt enkelt ska fördelas mellan jämnåriga som pensionssparar i samma bolag.

– Det valet kan låta enkelt, men om du väljer att familjen ska få pengarna när du dör innebär det att din egen pension blir lägre eftersom du då kliver ur systemet där du och dina jämnåriga ärver pengar av varandra. För den som är ung handlar det bara om någon enstaka procents lägre pension, men om du har återbetalningsskydd under hela ditt liv kan det innebära att din egen pension blir uppåt 20 procent lägre, säger han och betonar:

– Därför är det viktigt att du väljer vad ”maxa” innebär just för sig: Är det att ge familjen en extra trygghet eller att få upp din egen pension?

Väljer du att avstå återbetalningsskyddet så kan du således spara in de 20 procenten och få en högre pensionsutbetalning under återstoden av din livstid.

Annons

Allt bygger på höjd pension och ökad trygghet

Kort och gott handlar ”att maxa pensionen” om att öka ditt pensionsbelopp samt den ekonomiska tryggheten för dig och familjen.