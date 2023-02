Collegegymnast skapar kaos i USA – får Armand Duplantis att se rött: "Mår dåligt"

Uppståndelsen runt den 20-åriga amerikanska collegegymnasten Olivia Dunne har tagit sig hela vägen till tävlingsbanan.

På sociala medier har hon gjort stor succé. Hon har miljontals följare och har dessutom lyckats bli dollarmiljonär. Men nu har fansen tagit sig från digitala plattformar till hennes tävlingar istället, och det har inneburit att kaos, tumult och stor uppståndelse brutit ut när hon ska tävla.

Skrikande unga män

Den tidigare OS-gymnasten Samantha Peszek har postat en video från en tävling där Olivia Dunne deltagit och där syns och hörs hennes så kallade "fans" skrika samma sak igen och igen.

"We want Livvy, we want Livvy", hörs i klippet från en stor skara av unga män som bedyrar hur mycket de älskar henne och hoppas få en skymt av atleten.

Hennes skola Louisiana State University (LSU), som den svenska stavhopparen Armand Duplantis gått på, fick under en tävling även tillkalla polis då tumult utbröt när hon skulle ta sig till sin buss, vilket man ansåg inte kunde genomföras på ett säkert sätt.

Duplantis säger i en intervju med Expressen att det är både galet att det sker samtidigt som det enligt honom ska vara en omdebatterad händelse i USA.

– Det är galet och jag vet att det är ganska omdebatterat i USA. Det är en massa unga killar som är helt galna, säger han.

Duplantis säger också att han känner med henne, och att hennes karriär på sociala medier inte borde få sådana konsekvenser.

– Det är så tufft för kvinnliga idrottare just nu. Jag mår dåligt över att de ska behöva balansera de två världarna. Egentligen tror jag att de bara vill fokusera på sin sport och bli så bra så de kan bli. Samtidigt vill de göra karriär och som läget är så måste de göra vissa saker de kanske inte vill, säger han till Expressen.