Öresundsbron stängs av för all trafik

Stormen Otto drar in över landet under fredagskvällen och ställer till med en hel del problem. Arkivbild. Foto: Johan Nilsson/TT

Stormen Otto drar in över Danmark och södra delarna av Sverige under fredagskvällen. Stormen påverkar en stor del av tågtrafiken och nu stänger Öresundsbron för all trafik.