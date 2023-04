Farorna som kan döda din katt på sommaren – detta måste du ha koll på

I en intervju med Nyheter24 berättar Pernilla Melander vad som är farligt för katten under sommartid. Foto: Damian Dovarganes & Jonas Ekströmer/TT

Under sommaren ökar risken för att djuren far illa. Är du kattmänniska och är rädd om din pälskling finns det därför några saker du bör känna till som kan vara farligt för katten under sommartid.