Tre unga pojkar döda efter att pappan radat upp dem för att avrättas

Den chockerande händelsen har skakat USA där tre unga pojkar blev mördare av sin far i Ohio, USA. Dottern till mannen ska ha lyckats fly platsen medan hon skrek att han "mördar alla", enligt ett uttalande från åklagaren i fredags.

Försökte fly platsen

Chad Doerman, 32, som också anklagas för att ha skjutit pojkarnas mamma i handen, har åtalats för grovt mord efter händelsen som tog plats i torsdags.

En av pojkarna hade försökt fly in på ett närliggande fält innan han "jagats" av sin far, dragits tillbaka till hemmet och sedan sköts ihjäl, sa åklagare när de beskrev den depraverade kedjan av händelser under rättegången på fredagsmorgonen.

Pojkarna som mördades var tre, fyra och sju år gamla.

– Detta är det överlägset mest sjuka och skrämmande brottet jag har sett, sa Clermont Countys åklagare Mark Tekulve till domstolen, enligt WKRC-TV och tillade:

– Jag kan bara föreställa mig den skräck som dessa små pojkar kände och upplevde när deras far - deras beskyddare - mördade dem.

Planerade mordet i flera månader

Pojkarnas mamma ringde nödnumret 911 och skrek att "hennes barn hade blivit skjutna". En granna larmade också polisen efter att dottern – som lyckats fly – sprang nerför gatan och sa att hennes "pappa dödade alla".

De tre pojkarna förklarades döda på platsen, uppger myndigheterna.



Deras 34-åriga mamma, hittades utanför hemmet lidande av ett skott i handen. Hon blev skjuten när hon försökte ta pistolen från hennes man, enligt åklagare.

Mamman behandlades vid University of Cincinnati Medical Center för icke-livshotande skador.

Dottern uppges vara oskadad.

Pappan uppges ha sagt att han planerat morden i flera månader. Han erkänner brottet.