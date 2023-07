Kunder äcklas av Burger King:s nya hamburgare: "Så upprörande"

Burger King i Thailand la under förra veckan ut en bild på deras nyaste satsning: "The Real Cheeseburger". Och som namnet lyder så är hamburgarens innehål enbart gjord av just ost.

Kunder i chock

Chockade följare kommenterade bilden på Facebook och frågade om det hela bara var ett skämt – varpå hamburgerjätten svarade med att det inte var det.

Hamburgaren består av enbart "amerikansk ost" – 20 skivor för att vara exakt – som är mellan ett hamburgerbröd.

Inga grönsaker, inget kött och ingen sås. Bara ost och bröd

Foto: Skärmdump Burger King/Facebook "Jag åt allt, måste nu kolla både lever och njure", skriver en användare.



"Det var så upprörande som du trodde att det skulle vara: torrt, en chock för matsmältningssystemet och bokstavligen tusen kalorier värda onödig smältost. Det är en annan sak: för något som kallas "Real Cheeseburger", det finns inget riktigt med någon av ostarna här.", skriver en annan.

"Den är hemsk. Det är egentligen inte chockerande att den är äcklig. Det är bokstavligen hamburgerbröd och 20 skivor ost. Det finns ingen sås”, skriver en uppröd kund.

Endast tillgänglig i 3 dagar

Den nya cheeseburgaren kommer att kosta runt 100 thailändska baht, vilket motsvarar ungefär 30 svenska kronor. Burgaren kommer dock bara vara tillgänglig i tre dagar, från 11 till 13 juli.

Tiktok har fyllts med flera klipp på kunder som prövar den omtalade hamburgaren – och det var som sagt inte många som ställde sig positivt till den...