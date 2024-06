Känd sångerska död – blev 70 år gammal

Hon avled i torsdags hemma hos sin dotter i Kalifornien, uppger en talesperson för artisten.



Angela Bofill föddes 1954 i Brooklyn i New York med kubanska och puertoricanska rötter. Hon albumdebuterade 1978 med "Angie", som bland annat innehöll hitlåten "This time I'll be sweeter" och hon räknas som en av de första framgångsrika r'n'b-artisterna med latinamerikanskt ursprung.

Under sin karriär spelade hon in tio studioalbum och hon sjöng även bakom andra artister som Diana Ross och Kirk Whalum. Angela Bofill blev 70 år.