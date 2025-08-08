Ditt kliande kan vara skabb – så skyddar du dig

Ett område i Sverige har drabbats av en ovälkommen smitta som har fått myndigheter att agera. Här bör du vara försiktig.

Ibland dyker oväntade infektioner och sjukdomar upp när man minst anar det. Och i ett mindre samhälle kan ett utbrott påverka många, både direkt och indirekt.

Rykten sprids fort, oron växer och och de som jobbar nära andra människor varje dag kan löpa störst risk att bli smittade.

Nu har oväntade fall av smitta upptäckts i Sverige. Här är allt du behöver veta.

Infektion sprider sig – var försiktig här

Flera anställda inom hemtjänsten i Älghultsområdet i Uppvidinge kommun, som ligger i Småland, har bekräftats blivit smittade av skabb. Det rör sig om ett plötsligt utbrott som upptäcktes i slutet av förra veckan.

Kommunen har snabbt aktiverat sina rutiner för att försöka begränsa spridningen.

– Det jag vet idag är att vi har ett par medarbetare som har fått skabb bekräftat av läkare. Sen har vi ett par personer, där det finns misstankar om det, men som inte har varit hos läkare än, säger Mira Weilander, chef för välfärds- och omsorgsförvaltningen till Smålandsposten.

Smittan tros ännu inte ha spridit sig till omsorgstagare, men kommunen tar inga risker. Personalen har fått tydliga instruktioner kring hygien och skyddsutrustning. Handskar och långärmade kläder används nu regelmässigt i det drabbade området.

Regionens vårdhygien och smittskyddsenhet har kopplats in och bistår kommunen i hanteringen av ärendet.

Allt du behöver veta om infektionen

Skabb orsakas av en mikroskopisk parasit, likande en kvalster, som gräver gångar i hudens översta lager och lägger ägg där. Dessa kvalster är mycket små, bara runt 0,3 och 0,4 millimeter långa och syns sällan med blotta ögat. De flesta med skabb har färre än tio till femton djur på kroppen.

Klåda är det vanligaste symtomet vid skabb och kan vara mycket intensiv, särskilt på natten. Den uppstår som en reaktion på kvalstrets närvaro och dess ägg i huden, enligt 1177.

Men det är viktigt att känna till är att infektionen inte har något att göra med hygien.

Hur sprids det? Genom hudnära kontakt, vilket gör vård- och omsorgsmiljöer särskilt utsatta. Smittan förs inte vidare via korta handskakningar utan kräver längre hudkontakt.

Så agerar kommunen nu

För att förhindra ytterligare spridning följer kommunen de regionala riktlinjerna. Det innebär bland annat att misstänkta fall snabbt isoleras, och att personal får tydliga instruktioner om hur de ska hantera både omsorgstagare och sina egna symptom.

– Vi vidtar säkerhetsåtgärder, till exempel långärmade förkläden och handskar. Våran uppgift är såklart att minska eventuell smittspridning, säger hon.

Detta är det första konstaterade skabbutbrottet inom hemtjänsten i Uppvidinge på mycket länge, enligt kommunen, rapporterar Smålandsposten.

Hur skyddar man sig?

Om du själv arbetar inom vård, omsorg eller ofta är i nära kontakt med andra människor, finns det några enkla sätt att minska risken för att smittas.