Morgonens nyheter 12 september

Skottlossning mot radhus

Under natten till torsdag inträffade en skottlossning i Göteborg mot ett radhus. Polisen fick in larm vid 01-tiden och har spärrat av området. Enligt uppgifter till Aftonbladet ska flera personer ha befunnit sig i husen under händelsen.

Läs mer om händelsen här.

Tonåring skjuten i huvudet med en pilbåge

En tonåring ska ha skjutit en jämnårig i huvudet med en pilbåge under deras sommarjobb i en forntidsby utanför Stockholm. Händelsen har anmälts till Arbetsmiljöverket.

Läs mer om händelsen här.

Äldre man anfölls och skadades

En äldre man var ute på promenad under onsdagskvällen i Hässelby strand i västra Stockholm när han överfölls och skadades. Polisen utreder händelsen som försök till mord.

Mannen lyckades ta sig hem på egen hand, men hans skador kräver sjukhusvård.

Läs mer om händelsen här.

MISSA INTE:

Populära varan slut i flera butiker – här är anledningen

Så mycket pengar ska du ha på kontot när du dör

Frisör brände sönder Selmas hår: "Kan inte se mig i spegeln"

Starka reaktioner på Cloettas nya godissmak: "Sjukt o knäppt"