Stockholms hemliga trädgård hyllas internationellt

Bakom en anonym port på Drottninggatan gömmer sig en av Europas vackraste trädgårdar. Nu hyllas Stockholms gröna pärla internationellt.

Brittiska The Guardian har släppt en lista över Europas bästa hemliga trädgårdar i storstäder som Madrid, London, Paris och Aten. Och bland de historiska parkerna och gömda grönområdena hittar vi – något oväntat – innergården vid Centralbadet i Stockholm.

Den lilla trädgården, som ligger ett stenkast från hetsiga Drottninggatan, lyfts fram för sin charm, historia och sitt oväntade lugn mitt i city.

Trädgård med rötter från 1700-talet

Centralbadets trädgård anlades ursprungligen av arkitekten Carl Hårleman under 1700-talet. Två av päronträden som står kvar idag tros till och med härstamma från den tiden – något som The Guardian hyllar särskilt i sin text.

I början av 1900-talet köptes fastigheten av arkitekten Wilhelm Klemming, som byggde själva Centralbadet och restaurerade trädgården till något alldeles eget. Idag är den fylld med blommande rabatter, slingrande stigar och en liten damm med vattenskulptur. Runt omkring finns dessutom tre restauranger med uteserveringar.

En gömd pärla mitt i stan

Jessica Jerrås, landskapsarkitekt vid Norra innerstadens stadsdelsförvaltning som sköter trädgården, är glad över att platsen uppmärksammas internationellt.

– Vi tycker det är jätteroligt att det uppmärksammas internationellt. Det är ju en gömd pärla. Det är kul att man lyfter fram grönskan även i den täta stan och att det finns gröna lungor man kan vistas i, säger hon till Mitt i.

Hon lyfter även att trädgården ligger i ett av de mest besökta områdena i Stockholm, men ändå lyckas vara en plats för paus och återhämtning.

En guide till lugnare platser

I en tid där många storstäder tampas med höga temperaturer, trängsel och stress, blir små gröna ytor som Centralbadets trädgård allt viktigare. The Guardian skriver att deras lista ska fungera som en guide till lugnare platser dit både turister och lokalbor kan fly från värmen och sorlet.