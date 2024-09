Morgonens nyheter 17 september

Skottlossning mot radhus i Södra Stockholm

Under måndagskvällen fick polisen in flera larm om höga smällar i Skarpnäck i Södra Stockholm. På platsen hittade man skottskador i en dörr till ett radhus. Under kvällen frihetsberövades en man skottlossningen.

Läs mer om händelsen här.

MISSA INTE:

Så mycket pengar ska du ha på kontot när du dör

Pluras miljonaffär: Så mycket sålde han lyxgården för

Trump om Ryan Routh, 58: "Mycket farlig man"

Ryan Routh, 58, sitter frihetsberövad misstänkt för mordförsöket på Donald Trump. Nu har presidentkandidaten Trump uttalat sig om Routh. Trump anser att han är en "mycket farlig man".

Läs mer om händelsen här.

Bebis dog – hade kunnat räddas av antibiotika

Ett för tidigt fött barn dog av organsvikt i Region Västerbotten. Orsaken var troligtvis orsakades av sepsis. Nu menar Regionen att barnet hade kunnat räddas om man gett förebyggande eller tidigare behandling med antibiotika.

Läs mer om händelsen här.

MISSA INTE:

Husägare riskerar avgift på 93 000 – kommer du att drabbas?

Här får äldre inte handla på Ica längre – det är anledningen