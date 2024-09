Känd musiker död – jobbade med Abba och Ted Gärdestad

Den kände trummisen Roger Palm har dött efter en tids sjukdom i Alzheimers, det bekräftar familjen under söndagen för Aftonbladet.

”Han var en varm och ödmjuk medmänniska som alltid ställde upp för vänner och familjen. Han kommer vara enormt saknad och han lämnar ett stort tomrum efter sig. Vi kommer alla att minnas honom med varma hjärtan”, skriver familjen i ett uttalande.

Spelade i de stora hitsen

Roger Palm var som studiomusiker och är bland annat känd för att ha jobbat med Abba.

Han jobbade med Björn Ulvaeus och Benny Andersson under 70-talet medverkade på några av Abbas mest kända-låtar som ”Dancing queen”, ”Mamma mia” och ”Thank you for the music”, där han stod för trummorna.

Palm samarbetade även med Ted Gärdestad och spelade trummor på hitlåten ”Satellit”.

Under sin karriär spelade Palm i banden Gimmicks och Beatmakers, skriver Aftonbladet.

Janne Schaffers hyllning: ”En av Sveriges i särklass bästa trummisar”

I ett inlägg på Facebook utrycker Janne Schaffer, 78, sin sorg efter Roger Palms död.

”En av Sveriges i särklass bästa trummisar, Roger Palm, finns inte längre i jordelivet. Jag saknar dig Roger med dina glada tillrop i studion när vi skapade musik med bland andra Ted Gärdestad”, skriver Schaffer och fortsätter

”Du gav Teds ”Satellit” ett fantastiskt svängigt komp och på klassiker som ABBA:s ”Mamma Mia” och ”Dancing Queen” klingar dina trummor oförglömligt. Jag kommer alltid att minnas dig”, fortsätter han.

Roger Palm blev 75 år gammal.