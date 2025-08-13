En gammal Ica-butik håller på att byggas om och kommer inom kort förvandlas till en stor godisbutik.

När Ica-handlarna år 2022 gick i pension sålde de sin Ica Nära-butik i Ysbyhallen och nya aktörer fick ta över lokalen och driva sin egen verksamhet, vilket Dagligvarunytt skrivit mer om.

Ica-butik byggs om till stor godisaffär

Nu har den gamla Ica-butiken dock fått liv igen och kommer snart att öppna upp som en stor godisbutik. Efter 15 år flyttar Gottegrisen alla sina chokladpraliner, skumbananer och sega råttor till den gamla Ica-butiken i Ysbyhallen.

Butiken har vanligtvis öppet tre dagar i veckan och folk färdas långt för att handla godis på Gottegrisen. Ibland kan det bli trångt, så en ny större lokal är något som ägaren velat ha länge.

Annons

– Det har blivit ett utflyktsmål för många. Och på helgerna kan det ibland bli väldigt trångt här inne. Det är därför jag flyttar, säger Gottegrisens ägare till Laholms Tidning.

LÄS MER: Flera till sjukhus efter att ha ätit Dubaichoklad

Gottegrisen gör specialbyggda hyllor

Redan när butiken såldes första gången hade ägaren planer på att köpa, men på grund av skenade räntorna och att inflationen tog fart vågade hon inte riktigt.

– Jag backade då, men nu så. Inom någon månad så går flyttlasset till den nya Gottegrisen där vi just nu håller på med att renovera och specialbyggda hyllor och ställ till allt godis. Kommer få plats med betydligt mer godis än jag har i dag, säger ägaren till Laholms Tidning.

Butiken kommer fortsatt ha öppet tre dagar i veckan även i den nya lokalen.