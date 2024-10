Att nya smaker på klassiska varor väcker känslor ute i stugorna, det hör till vanligheterna.

"Why fix something that ain't broken" är ett klassiskt citat – kanske är det så alla trogna kunder resonerar när deras favoritsmak plötsligt får lämna plats åt nyheter och kampanjsmaker.

Kunderna gillade inte Marabous nyhet

När Marabou lanserade sin nya smak Movienight kunde kunderna inte låta bli att uttrycka sin skepsis mot namnvalet.



Kaffe och kaka är väl ändå inte något man förtär på en filmkväll, löd kritiken.

"Ja, eftermiddagskaffe hade varit mer passande", skrev en kund på Matsiktets Instagrambild.

"Det lät ju gott. Men konstigt namn för den smaken enligt mig", skrev en annan.

Foto: Bertil Enevåg Ericson/TT

LÄS MER:

Så smakar Marabous nya "hatade" choklad

Kunderna rasar på Marabous nya smak Movienight: "Bör stoppas"

Abbas nya sillsmak fick kritik

Men om kunderna blev skeptiska till namnvalet Movienight – då var var inget mot när Abba gick ut med sin nya sillsmak för 2024.

Vad den smakar? Kalles Kaviar. Så här beskriver de smaken:

"Abba Kalles sill har en mild rökighet och en lagom sälta som balanseras av den krämiga såsen och de små romkornen och passar perfekt till både frukost och fest."

Foto: Abba

Kunderna: "Brott mot mänskligheten"

Den nya smaken fick flera att rynka på näsan, och flera trodde till och med att nyheten var ett försenat aprilskämt.

Så här löd två av kommentarerna på Matsiktets Instagram, under inlägget som avslöjade smaksättningen:

"Brott mot mänskligheten"

"Det där lät riktigt vedervärdigt"

LÄS MER: Kunderna äcklas av Abbas nya sillsmak: "Vedervärdigt"

Sias nya glass väcker känslor: "Nej men fyfan"

Och nu har kunderna hittat ytterligare en nyhet vars smak får vissa att rynka på näsan – nämligen Sias Tomteglass för 2024, med smak av julmust.



Kommentarsfältet har på kort tid fått över 100 kommentarer. Vissa taggar sina vänner och vissa ser fram emot att testa nyheten – andra tycker smaken känns mindre lockande.

Så här lyder ett axplock av kommentarerna:

"Men wow måste testa!"

"Åh hoppas det är en sorbet!"

"Känns skumt"



"Spännande att testa!"

"Låter vidrigt"



"Nej men fyfan"

Årets tomteglass 2024 finns i butikerna från och med vecka 45.

LÄS MER: Kunderna rasar på Estrella – populära snackset helt slut