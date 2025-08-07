Nyheter24
Nyheter /Inrikes /Google

Polisen varnar: Funktionen i Google Maps hjälper kriminella

Publicerad: 7 aug. 2025, kl. 09:30
Polisen går ut med en varning till användarna av appen. Foto: Fredrik Sandberg/TT & Magnus Lejhall/TT

​Google Maps är en mycket omtyckt app som används av många förare i trafiken. Men nu vill polisen gå ut med en varning till användarna.

Pernilla Albinsson
Pernilla Albinsson,
Nyhetsreporter

Ämnen:

Google, polis, Varning

I appen kan trafikanterna varna varandra genom att rapportera in var polisen befinner sig. En funktion som inte alls uppskattas av polisen, rapporterar SVT.

Enligt Google är syftet med funktionen att trafikanter ska kunna varna för "polis i närheten" att få upp trafiksäkerheten. Det ska göra trafikanterna mer uppmärksamma och få dem att sänka hastigheten. 

Funktionen uppskattas inte av polisen

Trafikpolisen Mattias Alpedal uppskattar dock inte Googles hjälp, utan menar att funktionen istället kan begränsa polisens arbete.

– Vi har många yrkeskriminella som rör sig längs vägnäten och får de veta att det är en poliskontroll längre fram är det dåligt, säger han till SVT. 

Han menar att det inte alltid är positivt att folk vet var polisen är – och på så sätt kan undvika dem. Precis som när trafikanter varnar varandra genom att blinka med helljuset försvinner överraskningsmomentet, något som kan vara mycket viktigt för polisens arbete. 

Uppger att de samarbetat med lokala polisdistrikt 

I ett mejl till SVT bemöter Google kritiken som de fått av polisen. Där skriver de att funktionen i själva verket tagits fram i samråd med lokala polisdistrikt runt om i världen. De berättar att polismyndigheten därefter har uppgett att funktionen har förbättrat säkerheten och körmiljön. 

Ifall Google haft någon dialog med svensk polis vill företaget dock inte svara på. 

