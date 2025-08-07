Kan komma tillbaka med nytt namn

För åtta år sedan var Opel Ampera-e en snackis i hela bilvärlden. Den prisades för sin långa räckvidd och rimliga prislapp, och innan bilen ens lanserats hade över 4 000 personer lagt en beställning.

Det gick emellertid inte som planerat.

Ett lovande försök

Opel Ampera-e lanserades 2017 och var mer eller mindre en Chevrolet Bolt med ett annat namn, anpassad för den europeiska marknaden. Det som gjorde bilen unik var dess räckvidd: nästan 50 mil på en laddning till ett pris runt 400 000 kronor vilket var revolutionerande när det begav sig.

Men precis när intresset blev som stört sålde GM varumärket Opel till PSA-gruppen, numera Stellantis. Problemet? Ampera-e tillverkades inte i Europa utan av GM i USA.

När GM plötsligt höjde priset med 60 000 kronor dog intresset snabbt. Opel högsta chef avgick i frustration och tusentals förhandsbokningar försvann i tomma intet.

Chevrolet Bolt gör comeback

Nu, flera år senare, har GM släppt en teaserbild som visar att en ny Chevrolet Bolt är på gång. Elbilen väntas komma nästa år och det verkar som att GM har laddat upp rejält.

Spionbilder på den nya bilen visar att receptet verkar förbli intakt.

Om den nya versionen kan leverera över rikligt med räckvidd och snabbladdning som matchar dagens standard kan Bolt fortfarande bli en succé. Den kommer att bygga på GM:s nya plattform Ultium, samma som Cadillac använder sig av.

Även om den främst är tänkt för den amerikanska marknaden ryktas det om att GM planerar en comeback i Europa, och där passar Bolt perfekt. Den är mindre än många andra amerikanska modeller vilket gör den mer attraktiv för europeiska köpare.

Frågan är vad namnet blir

Om bilen lanseras i Europa lär den inte heta Chevrolet Bolt, utan lär mer sannolikt bli en Cadillac.