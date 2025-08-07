Nyheter24
Annons
Nyheter /Motor /Elbil

Kan komma tillbaka med nytt namn

Publicerad: 7 aug. 2025, kl. 10:00
Kan Chevrolet Bolt göra comeback? Foto: Opel & Chevrolet

För åtta år sedan var Opel Ampera-e en snackis i hela bilvärlden. Den prisades för sin långa räckvidd och rimliga prislapp, och innan bilen ens lanserats hade över 4 000 personer lagt en beställning.

Marcus Berggren
Marcus Berggren,
Redaktör

Ämne:

Motor

Det gick emellertid inte som planerat.

Ett lovande försök

Opel Ampera-e lanserades 2017 och var mer eller mindre en Chevrolet Bolt med ett annat namn, anpassad för den europeiska marknaden. Det som gjorde bilen unik var dess räckvidd: nästan 50 mil på en laddning till ett pris runt 400 000 kronor vilket var revolutionerande när det begav sig.

Men precis när intresset blev som stört sålde GM varumärket Opel till PSA-gruppen, numera Stellantis. Problemet? Ampera-e tillverkades inte i Europa utan av GM i USA.

När GM plötsligt höjde priset med 60 000 kronor dog intresset snabbt. Opel högsta chef avgick i frustration och tusentals förhandsbokningar försvann i tomma intet.

Annons

MISSA INTE: Svensk fondförvaltare: "Tesla är världens största bubbla"

LÄS MER: Mercedes lanserar sin viktigaste kombi någonsin

Chevrolet Bolt gör comeback

Nu, flera år senare, har GM släppt en teaserbild som visar att en ny Chevrolet Bolt är på gång. Elbilen väntas komma nästa år och det verkar som att GM har laddat upp rejält.

Spionbilder på den nya bilen visar att receptet verkar förbli intakt.

Annons

Om den nya versionen kan leverera över rikligt med räckvidd och snabbladdning som matchar dagens standard kan Bolt fortfarande bli en succé. Den kommer att bygga på GM:s nya plattform Ultium, samma som Cadillac använder sig av. 

Även om den främst är tänkt för den amerikanska marknaden ryktas det om att GM planerar en comeback i Europa, och där passar Bolt perfekt. Den är mindre än många andra amerikanska modeller vilket gör den mer attraktiv för europeiska köpare.

MISSA INTE: Elektrisk superbil för miljoner skrotas: Ingen ville ha den

LÄS MER: Så bra är nya Mazda 6e – elbilen som inte är vad du tror

Frågan är vad namnet blir

Om bilen lanseras i Europa lär den inte heta Chevrolet Bolt, utan lär mer sannolikt bli en Cadillac.

Till sist blir det en fråga om pris och räckvidd, inte minst när elbilsmarknaden mognat så pass mycket som den gjort de senaste åren.

Kommentarer

Senaste nytt

Igår
19:30
Nyheter
/ Elbil

Tre saker elbilsägare ofta önskar att de visste i förväg

Tisdag
21:00
Nyheter
/ Elbil

Ola Källenius barndomsminne formar nya Mercedes GLC

Tisdag
16:45
Nyheter
/ Motor

Vill förbjuda köp av bensin- och dieselbilar

Söndag
14:16
Nyheter
/ Elbil

Elektrisk superbil för miljoner skrotas: Ingen ville ha den

Lördag
15:00
Nyheter
/ Elbil

Nytt batteri till hybridbilen kostade 2,2 miljoner kronor

Fredag
21:38
Nyheter
/ Biltester

Så bra är nya Mazda 6e – elbilen som inte är vad du tror

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons